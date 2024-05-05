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Axios: США приостановили поставки боеприпасов Израилю

Ведомости

Администрация США приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 г., передает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

Собеседники издания уточнили, что этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность в правительстве Израиля. Власти страны выясняют причины задержки поставок.

1 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по предотвращению расширения конфликта в секторе Газа. Он уточнил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной. Нетаньяху ответил, что не намерен отказываться от ранее анонсированного наступления и не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.

5 мая телеканал Al Hadath сообщил о завершении переговоров в Каире по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием представителей Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас».

По данным газеты Al Araby Al Jadeed, Каир и Доха продолжают посреднические усилия с целью достижения соглашения о введении в Газе режима прекращения огня. Собеседник издания уточнил, что стороны продолжают обсуждать детали сделки, включая возвращение временно перемещенных лиц на север анклава, гарантии соблюдения режима прекращения огня, полный вывод израильских сил и список содержащихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных, которых «Хамас» требует освободить в обмен на заложников.

В этот же день Нетаньяху заявил, что Израиль все еще готов обеспечить временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников.

По его словам, в последние недели власти Израиля круглосуточно работали над заключением соглашения о возвращении заложников. На протяжении переговоров израильская сторона продемонстрировала готовность идти на компромисс, в то время как «Хамас» требовал вывода военных из сектора Газа, окончания боевых действий и оставления руководителей группировки неприкосновенными.

Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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