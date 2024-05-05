Axios: США приостановили поставки боеприпасов Израилю
Администрация США приостановила поставки боеприпасов в Израиль впервые с 7 октября 2023 г., передает портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.
Собеседники издания уточнили, что этот шаг вызвал серьезную обеспокоенность в правительстве Израиля. Власти страны выясняют причины задержки поставок.
1 мая госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по предотвращению расширения конфликта в секторе Газа. Он уточнил, что позиция США по поводу операции в Рафахе осталась неизменной. Нетаньяху ответил, что не намерен отказываться от ранее анонсированного наступления и не примет предложение об окончании военной операции в секторе Газа в качестве одного из условий соглашения по заложникам.
5 мая телеканал Al Hadath сообщил о завершении переговоров в Каире по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием представителей Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас».
По данным газеты Al Araby Al Jadeed, Каир и Доха продолжают посреднические усилия с целью достижения соглашения о введении в Газе режима прекращения огня. Собеседник издания уточнил, что стороны продолжают обсуждать детали сделки, включая возвращение временно перемещенных лиц на север анклава, гарантии соблюдения режима прекращения огня, полный вывод израильских сил и список содержащихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных, которых «Хамас» требует освободить в обмен на заложников.
В этот же день Нетаньяху заявил, что Израиль все еще готов обеспечить временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников.
По его словам, в последние недели власти Израиля круглосуточно работали над заключением соглашения о возвращении заложников. На протяжении переговоров израильская сторона продемонстрировала готовность идти на компромисс, в то время как «Хамас» требовал вывода военных из сектора Газа, окончания боевых действий и оставления руководителей группировки неприкосновенными.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.