СМИ: в Каире завершились переговоры по прекращению огня в Газе
Переговоры в Каире по урегулированию конфликта в секторе Газа с участием представителей Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас» завершились, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на источник в движении.
По его данным, делегация «Хамаса» покинет Каир и вернется в Доху. Об итогах переговоров пока не сообщается.
Газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источник в Египте сообщает, что Каир и Доха продолжают посреднические усилия с целью достижения соглашения о введении в Газе режима прекращения огня. Собеседник издания уточнил, что стороны продолжают обсуждать детали сделки, включая возвращение временно перемещенных лиц на север анклава, гарантии соблюдения режима прекращения огня, полный вывод израильских сил и список содержащихся в тюрьмах Израиля палестинских заключенных, которых «Хамас» требует освободить в обмен на заложников.
Проект соглашения предполагает три этапа завершения конфликта. Представители администрации США заявили о трудностях при попытках убедить Израиль завершить операцию в секторе Газа и предложили поэтапное решение конфликта. В связи с этим делегация группировки решила сократить с 33 до 10 число заложников, которых она готова отпустить на первом этапе сделки. «Хамас» опасается, что Израиль вновь начнет боевые действия после освобождения всех заложников.
5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна все еще готова обеспечить временное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение удерживаемых в анклаве заложников.
По его словам, в последние недели власти Израиля круглосуточно работали над заключением соглашения о возвращении заложников. На протяжении переговоров израильская сторона продемонстрировала готовность идти на компромисс, в то время как «Хамас» требовал вывода военных из сектора Газа, окончания боевых действий и оставления руководителей группировки неприкосновенными.
Нетаньяху вновь повторил, что Израиль продолжит вести боевые действия до тех пор, пока цели страны не будут достигнуты.
4 мая агентство Xinhua со ссылкой на источник в «Хамасе» сообщило, что движение может согласиться на сделку о полном прекращении огня с Израилем, переговоры достигли значительного прогресса.
В этот же день делегация палестинского движения «Хамас» прибыла в Каир для переговоров о прекращении огня. Попытку возобновления переговоров предпринял Египет. Решение было связано с тревожной перспективной наземной операции Израиля против «Хамаса» в Рафахе на юге Газы, где более миллиона человек нашли убежище у границы с Синайским полуостровом Египта.
Бои в районе сектора Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения палестинского движения «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». За это время число погибших в Газе, по информации местного минздрава, превысило 34 000 человек.