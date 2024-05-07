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Си Цзиньпин призвал Макрона совместно предотвратить новую холодную войну

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости прилагать совместные усилия для предотвращения новой холодной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД КНР. 

«Обе стороны должны придерживаться независимых позиций и совместно предотвращать "новую холодную войну" или конфронтацию блоков», – приводит слова Си Цзиньпина китайский МИД.

Председатель КНР также призвал своего французского коллегу содействовать «многополярности равноправного и упорядоченного мира». Макрон же отметил, что сейчас мир сталкивается с множеством насущных проблем. По его словам, при развитии отношений Франция и Китай должны «опираться на прошлое и смотреть в будущее». Макрон добавил, что обе стороны будут «играть важную и позитивную роль» в решении глобальных проблем и противодействии конфронтации блоков.

Си Цзиньпин и Макрон также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, включая украинский конфликт и ситуацию в секторе Газа. Председатель КНР заявил, что Китай и Франции как постоянные члены Совбеза ООН должны выступать за мирное урегулирование. Кроме того, Пекин намерен содействовать Парижу в прекращении военных действий во всем мире во время Олимпийских игр летом 2024 г.

5 мая Си Цзиньпин начал свое первое с 2019 г. европейское турне, в ходе которого он посетит Францию, Сербию и Венгрию. Первой его точкой стал Париж, визит приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между Францией и КНР. 6 мая председатель КНР провел трехстороннюю встречу с Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. В тот же день прошли переговоры лидеров КНР и Франции. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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