Си Цзиньпин призвал Макрона совместно предотвратить новую холодную войну
Председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о необходимости прилагать совместные усилия для предотвращения новой холодной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД КНР.
«Обе стороны должны придерживаться независимых позиций и совместно предотвращать "новую холодную войну" или конфронтацию блоков», – приводит слова Си Цзиньпина китайский МИД.
Председатель КНР также призвал своего французского коллегу содействовать «многополярности равноправного и упорядоченного мира». Макрон же отметил, что сейчас мир сталкивается с множеством насущных проблем. По его словам, при развитии отношений Франция и Китай должны «опираться на прошлое и смотреть в будущее». Макрон добавил, что обе стороны будут «играть важную и позитивную роль» в решении глобальных проблем и противодействии конфронтации блоков.
Си Цзиньпин и Макрон также обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, включая украинский конфликт и ситуацию в секторе Газа. Председатель КНР заявил, что Китай и Франции как постоянные члены Совбеза ООН должны выступать за мирное урегулирование. Кроме того, Пекин намерен содействовать Парижу в прекращении военных действий во всем мире во время Олимпийских игр летом 2024 г.
5 мая Си Цзиньпин начал свое первое с 2019 г. европейское турне, в ходе которого он посетит Францию, Сербию и Венгрию. Первой его точкой стал Париж, визит приурочен к 60-й годовщине установления дипломатических отношений между Францией и КНР. 6 мая председатель КНР провел трехстороннюю встречу с Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. В тот же день прошли переговоры лидеров КНР и Франции.