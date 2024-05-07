Си Цзиньпин призвал Макрона совместно предотвратить новую холодную войну

Председатель КНР также призвал своего французского коллегу содействовать «многополярности равноправного и упорядоченного мира». Макрон же отметил, что сейчас мир сталкивается с множеством насущных проблем. По его словам, при развитии отношений Франция и Китай должны «опираться на прошлое и смотреть в будущее». Макрон добавил, что обе стороны будут «играть важную и позитивную роль» в решении глобальных проблем и противодействии конфронтации блоков.