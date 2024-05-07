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Der Spiegel: на инаугурацию Путина могут прибыть дипломаты Франции и Венгрии

Ведомости

В ЕС возникли разногласия по инаугурации президента РФ Владимира Путина – мероприятие могут посетить представители только трех европейских стран. Об этом пишет немецкий Der Spiegel.

Отправить своих представителей на инаугурацию планируют Франция, Венгрия и Словакия. По данным журнала, решение связано с желанием сохранить открытыми каналы связи с Москвой.

Германия, в свою очередь, считает участие в мероприятии «нецелесообразным» в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине. Официальный представитель Евросоюза в Москве также не будет на церемонии.

О том, что посол Франции будет представлять страну на инаугурации Путина, писал Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

Церемония инаугурации Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 мск. Мероприятие будут транслировать «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др. Во время церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью. После инаугурации автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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