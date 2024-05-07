Der Spiegel: на инаугурацию Путина могут прибыть дипломаты Франции и Венгрии
В ЕС возникли разногласия по инаугурации президента РФ Владимира Путина – мероприятие могут посетить представители только трех европейских стран. Об этом пишет немецкий Der Spiegel.
Отправить своих представителей на инаугурацию планируют Франция, Венгрия и Словакия. По данным журнала, решение связано с желанием сохранить открытыми каналы связи с Москвой.
Германия, в свою очередь, считает участие в мероприятии «нецелесообразным» в связи с продолжающимися боевыми действиями на Украине. Официальный представитель Евросоюза в Москве также не будет на церемонии.
О том, что посол Франции будет представлять страну на инаугурации Путина, писал Reuters со ссылкой на дипломатический источник.
Церемония инаугурации Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 мск. Мероприятие будут транслировать «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др. Во время церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью. После инаугурации автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей.