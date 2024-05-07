Der Spiegel: на инаугурацию Путина могут прибыть дипломаты Франции и Венгрии

Церемония инаугурации Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 мск. Мероприятие будут транслировать «Первый канал», «Россия 1», НТВ и др. Во время церемонии президент даст присягу, а затем по традиции обратится к гражданам с небольшой речью. После инаугурации автоматически уйдет в отставку кабинет министров и запустится процедура ротации федеральных властей.