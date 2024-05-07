МИД КНР отверг обвинения в атаках на минобороны Великобритании

Sky News отмечает, что правительство Великобритании не планирует выдвигать официальные обвинения в адрес какой-либо страны, однако, по его информации, речь идет именно о Китае. Всего, как выяснил телеканал, Китай обвиняется в двух или трех попытках совершения хакерских атак в отношении сотрудников министерства обороны Великобритании.