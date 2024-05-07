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МИД КНР отверг обвинения в атаках на минобороны Великобритании

Ведомости

Китай не имеет отношения к сетевым атакам, которым подверглось министерство обороны Великобритании, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге. Фрагмент выступления опубликовал телеканал Sky News.

«Подобные утверждения полностью безосновательны», – подчеркнул дипломат.

По его словам, Китай всегда выступал против любых кибератак. Китай также против того, чтобы вопросы сетевой безопасности использовались в политических целях для клеветы.

7 мая Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Китай взломал сервера минобороны Великобритании.

Речь идет о «массовом» взломе, благодаря которому Пекин мог получить личные данные сотрудников британского ведомства и военнослужащих. Кибератаке подверглась система выплаты заработных плат военнослужащим, некоторым военным чиновникам и ветеранам, в основном под угрозой утечки оказались такие данные, как имена и банковская информация.

Sky News отмечает, что правительство Великобритании не планирует выдвигать официальные обвинения в адрес какой-либо страны, однако, по его информации, речь идет именно о Китае. Всего, как выяснил телеканал, Китай обвиняется в двух или трех попытках совершения хакерских атак в отношении сотрудников министерства обороны Великобритании.

В настоящее время председатель КНР Си Цзиньпин находится с визитом в Европе. 6 мая у него состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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