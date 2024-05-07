МИД КНР отверг обвинения в атаках на минобороны Великобритании
Китай не имеет отношения к сетевым атакам, которым подверглось министерство обороны Великобритании, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге. Фрагмент выступления опубликовал телеканал Sky News.
«Подобные утверждения полностью безосновательны», – подчеркнул дипломат.
По его словам, Китай всегда выступал против любых кибератак. Китай также против того, чтобы вопросы сетевой безопасности использовались в политических целях для клеветы.
7 мая Sky News со ссылкой на источники сообщил, что Китай взломал сервера минобороны Великобритании.
Речь идет о «массовом» взломе, благодаря которому Пекин мог получить личные данные сотрудников британского ведомства и военнослужащих. Кибератаке подверглась система выплаты заработных плат военнослужащим, некоторым военным чиновникам и ветеранам, в основном под угрозой утечки оказались такие данные, как имена и банковская информация.
Sky News отмечает, что правительство Великобритании не планирует выдвигать официальные обвинения в адрес какой-либо страны, однако, по его информации, речь идет именно о Китае. Всего, как выяснил телеканал, Китай обвиняется в двух или трех попытках совершения хакерских атак в отношении сотрудников министерства обороны Великобритании.
В настоящее время председатель КНР Си Цзиньпин находится с визитом в Европе. 6 мая у него состоялись переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.