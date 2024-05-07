Reuters: Норвегия и Молдавия подписали меморандум о сотрудничестве
Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланн и его молдавский коллега Виктор Парликов подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает агентство Reuters.
Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества сторон в области энергетики, включая обеспечение безопасности поставок энергоносителей в восточноевропейскую страну и поощрение инвестиций в энергетический сектор. Основное внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, электрификации и кибербезопасности.
Документ закрепил намерение Норвегии и Молдавии сотрудничать между правительствами, научными сообществами и представителями частного сектора, пишет агентство.
29 апреля газета Politico сообщила, что власти Молдавии рассматривают вариант использования «энергетического рычага» для свержения властей непризнанного Приднестровья, но такое решение может привести к гуманитарному кризису.
Молдавия впервые за три десятилетия может разорвать энергетическую связь с Приднестровьем, власти страны считают, что у нее наконец-то появились рычаги, чтобы «выгнать» Россию, которая поддерживает республику. Кишинев получает энергоносители из РФ по сниженным тарифам через Приднестровье, а в регион взамен поступают «сотни миллионов евро в год».
Однако в последние годы Молдавия идет по европейскому пути, а Брюссель «предложил миллионы евро» и дополнительные возможности для поставок энергоносителей в рамках многолетнего процесса подготовки страны к членству в ЕС.
Президентские и парламентские выборы, которые пройдут в октябре, станут критическим моментом для молдаван при определении своего будущего, отмечает издание.
16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября.
24 декабря 2023 г. Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.
ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. В декабре этого года было принято решение о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Помимо Молдавии такой же статус получила Украина.