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Reuters: Норвегия и Молдавия подписали меморандум о сотрудничестве

Ведомости

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Осланн и его молдавский коллега Виктор Парликов подписали меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в энергетическом секторе, сообщает агентство Reuters.

Соглашение направлено на развитие и укрепление сотрудничества сторон в области энергетики, включая обеспечение безопасности поставок энергоносителей в восточноевропейскую страну и поощрение инвестиций в энергетический сектор. Основное внимание уделяется возобновляемым источникам энергии, электрификации и кибербезопасности.

Документ закрепил намерение Норвегии и Молдавии сотрудничать между правительствами, научными сообществами и представителями частного сектора, пишет агентство.

29 апреля газета Politico сообщила, что власти Молдавии рассматривают вариант использования «энергетического рычага» для свержения властей непризнанного Приднестровья, но такое решение может привести к гуманитарному кризису.

Молдавия впервые за три десятилетия может разорвать энергетическую связь с Приднестровьем, власти страны считают, что у нее наконец-то появились рычаги, чтобы «выгнать» Россию, которая поддерживает республику. Кишинев получает энергоносители из РФ по сниженным тарифам через Приднестровье, а в регион взамен поступают «сотни миллионов евро в год».

Однако в последние годы Молдавия идет по европейскому пути, а Брюссель «предложил миллионы евро» и дополнительные возможности для поставок энергоносителей в рамках многолетнего процесса подготовки страны к членству в ЕС.

Президентские и парламентские выборы, которые пройдут в октябре, станут критическим моментом для молдаван при определении своего будущего, отмечает издание.

16 апреля президент Молдавии Майя Санду сообщила о планах провести референдум о вступлении республики в Евросоюз. Предполагается, что голосование состоится 20 октября. 

24 декабря 2023 г. Санду заявила о планах участвовать в выборах главы государства в следующем году. В случае победы она пообещала предпринять все возможное для того, чтобы страну приняли в Евросоюз. В этот же день Санду попросила парламент организовать национальный референдум о членстве в ЕС осенью 2024 г.

ЕС объявил о получении Молдавией статуса кандидата на вступление в 2022 г. В декабре этого года было принято решение о начале переговоров по вступлению страны в ЕС. Помимо Молдавии такой же статус получила Украина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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