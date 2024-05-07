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Путин официально вступил в должность президента РФ

Ведомости

Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу, текст который закреплен в Конституции, и официально вступил в должность президента РФ.

«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», – сказал Путин.

После принесения присяги президент также выступит с обращением к россиянам. Далее ожидается, что он отправится в Благовещенский собор на молебен по случаю инаугурации.

Церемония вступления в должность проходит 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Это пятый президентский срок Путина. На инаугурацию он выехал из Первого корпуса Кремля на обновленном лимузине Aurus.

Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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