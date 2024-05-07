Путин официально вступил в должность президента РФ
Владимир Путин на церемонии инаугурации принес присягу, текст который закреплен в Конституции, и официально вступил в должность президента РФ.
«Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», – сказал Путин.
После принесения присяги президент также выступит с обращением к россиянам. Далее ожидается, что он отправится в Благовещенский собор на молебен по случаю инаугурации.
Церемония вступления в должность проходит 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Это пятый президентский срок Путина. На инаугурацию он выехал из Первого корпуса Кремля на обновленном лимузине Aurus.
Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.