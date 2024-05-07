Путин поблагодарил на инаугурации участников спецоперации
Президент России Владимир Путин в начале своей речи на церемонии инаугурации поблагодарил всех граждан России и отдельно отметил роль участников спецоперации. Трансляция идет в Telegram-канале Кремля.
«Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – сказал он.
Президент РФ, обратившись к каждому гражданину России, подчеркнул, что интересы и безопасность народа России будут и впредь стоять для него на первом месте.
Церемония инаугурации Путина проходит 7 мая в Большом Кремлевском дворце. В ходе церемонии президент дал присягу и вступил в должность. Это пятый президентский срок Путина.
Выборы президента РФ прошли 15-17 марта. Впервые в них участвовали жители четырех новых регионов страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. По итогам голосования Путин одержал победу, набрав 87,28% голосов. Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории России.