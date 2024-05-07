Путин поблагодарил на инаугурации участников спецоперации

«Хочу сердечно поблагодарить граждан России во всех регионах нашей страны. Жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. Хочу поклониться нашим героям, участникам специальной военной операции, всем, кто сражается за Отечество», – сказал он.