Правительство России ушло в отставку

Правительство России ушло в отставкуРаспоряжение об этом подписал Михаил Мишустин
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства России, документ опубликовала пресс-служба кабмина.
«В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 34 Федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации" правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом Российской Федерации», – говорится в документе.
После инаугурации избранного главы государства согласно Конституции действующий кабинет министров уходит в отставку. Затем президент предлагает кандидатуру нового премьера Госдуме. Это зафиксировано в ст. 11 Конституции и в ст. 7 закона о правительстве. После вступления в должность у президента у есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров.
Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии со ст. 111 и 112 Конституции составляет месяц.
10 мая Госдума может утвердить премьер-министра, назначено перенесенное с 8 мая заседание, сообщили «Ведомостям» ранее двое депутатов Госдумы. В случае утверждения новый глава кабинета в течение недели представляет президенту предложения по структуре и составу своего правительства.
До поправок в Конституцию 2020 г. депутаты не могли влиять на избрание членов правительства, этим занимались только президент и премьер-министр. После поправок 2020 г. Госдума получила право голосовать за членов правительства – глав несиловых ведомств. Премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров. Сроки в данном случае не прописаны. Решение о назначении премьера утверждается простым большинством – 226 депутатов из 450. 324 мандата у депутатов «Единой России», 57 – у КПРФ, 27 – у «Справедливой России», 23 – у ЛДПР и 15 – у «Новых людей».
Церемония инаугурации состоялась 7 мая. Это пятый срок Путина на посту главы государства. Он дал присягу, зачитав клятву из Конституции РФ, и официально вступил в должность. В своей речи президент поблагодарил всех граждан России и отдельно отметил роль участников спецоперации. Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия станет еще сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, главной из которых является народосбережение.