Правительство России ушло в отставку

До поправок в Конституцию 2020 г. депутаты не могли влиять на избрание членов правительства, этим занимались только президент и премьер-министр. После поправок 2020 г. Госдума получила право голосовать за членов правительства – глав несиловых ведомств. Премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры заместителей председателя правительства и федеральных министров. Сроки в данном случае не прописаны. Решение о назначении премьера утверждается простым большинством – 226 депутатов из 450. 324 мандата у депутатов «Единой России», 57 – у КПРФ, 27 – у «Справедливой России», 23 – у ЛДПР и 15 – у «Новых людей».