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Лукашенко: никто не пойдет в наступление с ядерным оружием

Ведомости

Ядерное оружие – это оружие сдерживания и защиты, никто с ним в наступление не пойдет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы. Его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Это оружие сдерживания. Это оружие защиты. Никто в наступление с этим оружием не пойдет», – сказал белорусский лидер.

Лукашенко также подчеркнул, что проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия «носит исключительно оборонительный характер». По его словам, обстановку накаляет расширение военных блоков и союзов в ущерб безопасности других стран, а также беспрецедентное наращивание потенциала НАТО в регионе.

«Наша задача – если снова вражеский сапог ступит на нашу землю, мы должны нанести врагу неприемлемый ущерб. Обращаюсь к народам ближнего и дальнего зарубежья: остановите обезумевших политиканов, не дайте им шанса превратить все живое на планете в пепел», – сказал Лукашенко.

7 мая стало известно, что Белоруссия в соответствии с указанием Лукашенко проведет внезапную проверку своих носителей ядерного оружия. По словам госсекретаря Совета безопасности республики Александра Вольфовича, проверка спланирована на фоне мероприятий, проводимых «коллегами из Российской Федерации по применению нестратегических ядерных боеприпасов, и синхронизирована с ними».

В минобороны Белоруссии также сообщили, что внезапная проверка средств – носителей нестратегического ядерного оружия уже начата. Первый замминистра обороны республики генерал-майор Виктор Гулевич заявил, что назначенные экипажи успешно выполнили задачи по перелету.

24 апреля 2024 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм применения ядерного оружия не прописан в проекте новой военной доктрины, этот вопрос – дело глав России и Белоруссии. Он добавил, что ранее утвердили указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия и бомб, которые подвешиваются под самолет. По словам Лукашенко, все это прописано и «понятно, как действовать и что делать». Глава государства выразил надежду, что ядерное оружие не придется использовать.

О размещении в Белоруссии российского ядерного оружия в целях сдерживания НАТО было заявлено в начале 2023 г., а в течение года это размещение было проведено. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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