Лукашенко: никто не пойдет в наступление с ядерным оружием

24 апреля 2024 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что механизм применения ядерного оружия не прописан в проекте новой военной доктрины, этот вопрос – дело глав России и Белоруссии. Он добавил, что ранее утвердили указ, где прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия и бомб, которые подвешиваются под самолет. По словам Лукашенко, все это прописано и «понятно, как действовать и что делать». Глава государства выразил надежду, что ядерное оружие не придется использовать.