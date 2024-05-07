Генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией

Утром 7 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что изначально 20 из 27 стран Евросоюза якобы отказались от приглашения на инаугурацию Путина. Какие семь стран решили принять приглашение, не уточнялось. При этом Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что на церемонию придут послы Франции, Венгрии и Словакии, так как власти этих стран хотят продемонстрировать желание сохранения каналов связи с Москвой. Издание отметило разногласия этих стран с остальными членами ЕС во главе с Германией по этому поводу.