Генсек ООН направит Путину письмо в связи с инаугурацией
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направит президенту России Владимиру Путину письмо в связи с его инаугурацией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы ООН Стефана Дюжаррика.
«Генеральный секретарь направит письмо, как он делает каждый раз, когда проходит инаугурация или повторная инаугурация главы государства», – сказал Дюжаррик.
Церемония инаугурации президента состоялась 7 мая. Это пятый срок Путина на посту главы государства. Он дал присягу, зачитав клятву из Конституции РФ, и официально вступил в должность. В своей речи президент поблагодарил всех граждан России и отдельно отметил роль участников спецоперации.
Кроме того, глава государства подчеркнул, что Россия станет еще сильнее и обязательно реализует долгосрочные планы и масштабные проекты, направленные на достижение целей развития, главным из которых является народосбережение.
Ведомости сообщали, что на инаугурации Путина присутствовали послы как минимум четырех недружественных стран: Венгрии, Мальты, Франции и Южной Кореи. Ранее СМИ сообщали, что в церемонии планировали принять участие также послы Словакии, Греции и Кипра. В посольствах Словакии и Греции на звонки «Ведомостей» не ответили, в посольстве Кипра воздержались от комментария.
Утром 7 мая агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что изначально 20 из 27 стран Евросоюза якобы отказались от приглашения на инаугурацию Путина. Какие семь стран решили принять приглашение, не уточнялось. При этом Der Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что на церемонию придут послы Франции, Венгрии и Словакии, так как власти этих стран хотят продемонстрировать желание сохранения каналов связи с Москвой. Издание отметило разногласия этих стран с остальными членами ЕС во главе с Германией по этому поводу.