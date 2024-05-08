МВД России объявило в розыск украинского экс-депутата Мирошниченко

В 2012-2014 гг. Мирошниченко был депутатом Киевского городского совета от партии «Свобода», ее деятельность запрещена Верховным советом Крыма с марта 2020 г. В 2016 г. Мирошниченко вместе с двумя другими людьми заблокировал вход на территорию посольства России в Киеве, пытаясь помешать голосованию на выборах в Госдуму. Кроме того, они положили флаг РФ перед посольством и потоптались по нему.