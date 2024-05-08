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МВД России объявило в розыск украинского экс-депутата Мирошниченко

Ведомости

МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Это следует из карточки в базе ведомства.

На странице указано полное имя и дата рождения Мирошниченко, при этом статья, на основании которой ведется розыск, не указывается.

В 2012-2014 гг. Мирошниченко был депутатом Киевского городского совета от партии «Свобода», ее деятельность запрещена Верховным советом Крыма с марта 2020 г. В 2016 г. Мирошниченко вместе с двумя другими людьми заблокировал вход на территорию посольства России в Киеве, пытаясь помешать голосованию на выборах в Госдуму. Кроме того, они положили флаг РФ перед посольством и потоптались по нему.

Ранее в мае МВД России объявило и переобъявило в розыск ряд украинских чиновников и депутатов. В розыск были объявлены секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, бывший министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Национального банка Украины Степан Кубива.

Среди них – президент Украины Владимир Зеленский. По какой статье разыскивается глава соседнего государства, не уточнялось. Кроме того, в розыск был объявлен и бывший президент Украины Петр Порошенко. По какой статье разыскивается Порошенко, также неизвестно. Он занимал пост главы государства с июня 2014 по май 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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