МВД России объявило в розыск украинского экс-депутата Мирошниченко
МВД России объявило в розыск по уголовной статье экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Это следует из карточки в базе ведомства.
На странице указано полное имя и дата рождения Мирошниченко, при этом статья, на основании которой ведется розыск, не указывается.
В 2012-2014 гг. Мирошниченко был депутатом Киевского городского совета от партии «Свобода», ее деятельность запрещена Верховным советом Крыма с марта 2020 г. В 2016 г. Мирошниченко вместе с двумя другими людьми заблокировал вход на территорию посольства России в Киеве, пытаясь помешать голосованию на выборах в Госдуму. Кроме того, они положили флаг РФ перед посольством и потоптались по нему.
Ранее в мае МВД России объявило и переобъявило в розыск ряд украинских чиновников и депутатов. В розыск были объявлены секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко, экс-председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, бывший министр юстиции Павел Петренко, экс-глава Национального банка Украины Степан Кубива.
Среди них – президент Украины Владимир Зеленский. По какой статье разыскивается глава соседнего государства, не уточнялось. Кроме того, в розыск был объявлен и бывший президент Украины Петр Порошенко. По какой статье разыскивается Порошенко, также неизвестно. Он занимал пост главы государства с июня 2014 по май 2019 г.