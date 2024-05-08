Башар Асад поздравил Путина со вступлением в должность президента
Президент Сирии Башар Асад направил российскому лидеру Владимиру Путину поздравительную телеграмму в связи с его инаугурацией. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале главы республики.
Асад поздравил Путина со вступлением в должность и пожелал ему дальнейших успехов в выполнении своих обязанностей.
«Уверены, что предстоящие годы под Вашим руководством, волей и усилиями дружественного российского народа принесут Российской Федерации еще больший прогресс, процветание и подъем, и вместе Вы сможете противостоять всем вызовам, защитить национальные интересы своей страны и сохранить ее древнюю цивилизацию», – говорится в телеграмме.
Российского президента также поздравил лидер КНДР Ким Чен Ын. Как сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), в письме северокорейский лидер пожелал Путину успехов в ответственной работе на благо государства и народа России.
7 мая Владимир Путин в пятый раз вступил в должность президента России. Церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.
Путин заявил, что Россия будет открыта для отношений со всеми странами, которые видят в России партнера. «Мы были и будем открыты к укреплению добрых отношений со всеми странами, которые видят в России надежного и честного партнера. И это действительно мировое большинство. Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними. Намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, не прекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру?» – сказал президент.