Песков пообещал узнать у Путина, понравился ли ему обновленный Aurus

В этому году в кортеже президента впервые были мотоциклы Aurus Merlon. Позже и. о. вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что электромотоциклы уже доступны для предзаказа, в продажу они поступят в 2025 г.