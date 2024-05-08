Песков пообещал узнать у Путина, понравился ли ему обновленный Aurus
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал узнать у главы государства Владимира Путина, понравился ли ему обновленный лимузин Aurus.
«Когда представится возможность, мы обязательно спросим у него», – сказал Песков.
7 мая обновленный Aurus Senat был задействован в церемонии инаугурации. Путин прибыл на нем в Большой Кремлевский дворец. Автомобиль приобрел внешние изменения. В частности, были обновлены фары, решетка радиатора, бампер, капот и колеса. впервые Aurus был показан на инаугурации 2018 г.
В этому году в кортеже президента впервые были мотоциклы Aurus Merlon. Позже и. о. вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров сообщил, что электромотоциклы уже доступны для предзаказа, в продажу они поступят в 2025 г.