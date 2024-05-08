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Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных на Украине

Ведомости

Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, разрешающий мобилизацию осужденных в ВСУ. Об этом сообщил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, за законопроект проголосовали 279 депутатов.

«Я являюсь соавтором этого законопроекта. И я давно отстаивал позицию, что заключенные за нетяжкие статьи должны получить право на защиту своей родины, и регистрировал соответствующий законопроект. Надо дать возможность осужденным воевать, если они хотят», – сказал Гончаренко.

Для мобилизации осужденных они должны будут дать на это согласие и пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ – дать свое согласие на принятие таких новобранцев. Мобилизованные осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные, совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков. 10 апреля Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осужденных в первом чтении.

11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации, которые 16 апреля утвердил президент Украины Владимир Зеленский. Изменения предусматривают передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов, расширяют перечень граждан, подлежащих призыву, и др.

8 мая Верховная рада подавляющим большинством голосов продлила действие военного положения в стране и всеобщей мобилизации еще на три месяца.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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