Верховная рада приняла законопроект о мобилизации осужденных на Украине

Для мобилизации осужденных они должны будут дать на это согласие и пройти медкомиссию, а командиры подразделений ВСУ – дать свое согласие на принятие таких новобранцев. Мобилизованные осужденные получат условно-досрочное освобождение. Исключением станут осужденные, совершившие преступления против основ национальной безопасности, убийцы, насильники, педофилы и совершившие ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков. 10 апреля Верховная рада Украины приняла законопроект о мобилизации осужденных в первом чтении.