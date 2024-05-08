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Польша планирует лишить иммунитета попросившего убежища в Белоруссии судью

Ведомости

Власти Польши намерены лишить иммунитета польского судью Томаша Шмидта, попросившего политического убежища в Белоруссии, заявил премьер-министр республики Дональд Туск после заседания коллегии по делам спецслужб, пишет портал Gazeta.

Туск пояснил, что Шмидт формально до сих пор является судьей и обладает судейским иммунитетом. Он уточнил, что обратился к министру юстиции Польши Адаму Боднару для скорейшего принятия мер по лишению Шмидта иммунитета.

8 мая прокуратура Польши сообщила, что начала расследование по факту якобы предоставления иностранной разведывательной службе судьей информации, передача которой могла нанести ущерб республике. Расследование проводится по статье о шпионаже – ст. 130 п. 2 Уголовного кодекса Польши (деятельность в интересах иностранной разведки).

7 мая Шмидт заявил, что не привез в Минск секретных документов и не разглашал никаких данных.

Судья считает, что Польша возбудит против него уголовное дело и возвращение в страну будет грозить ему тюрьмой. Для возбуждения дела достаточно того, что у Шмидта был доступ к секретным документам. Он заметил, что чувствует себя в безопасности, находясь в Белоруссии.

Ранее в этот же день Туск рассказал, что Шмидт имел доступ к различным секретным документам.

По его словам, службы Белоруссии якобы работали с человеком, который отвечал за разрушение судебной системы в Польше и имел доступ к секретным данным, к которым ни одна спецслужба не должна иметь доступ ни по какой причине. Контакты Шмидта с Белоруссией имеют долгую историю, это не вопрос последних месяцев, и он вызывает озабоченность у властей Польши.

6 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями польского судьи, подписавшего заявление об отставке и попросившего политического убежища в Белоруссии. Сикорский назвал Шмидта предателем, сравнив с Эмилем Чечко.

По информации «БелТА», Шмидт – судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Из-за несогласия с политикой и действиями польских властей Шмидт покинул страну, так как «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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