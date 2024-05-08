Польша планирует лишить иммунитета попросившего убежища в Белоруссии судью

По его словам, службы Белоруссии якобы работали с человеком, который отвечал за разрушение судебной системы в Польше и имел доступ к секретным данным, к которым ни одна спецслужба не должна иметь доступ ни по какой причине. Контакты Шмидта с Белоруссией имеют долгую историю, это не вопрос последних месяцев, и он вызывает озабоченность у властей Польши.