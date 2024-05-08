Польша планирует лишить иммунитета попросившего убежища в Белоруссии судью
Власти Польши намерены лишить иммунитета польского судью Томаша Шмидта, попросившего политического убежища в Белоруссии, заявил премьер-министр республики Дональд Туск после заседания коллегии по делам спецслужб, пишет портал Gazeta.
Туск пояснил, что Шмидт формально до сих пор является судьей и обладает судейским иммунитетом. Он уточнил, что обратился к министру юстиции Польши Адаму Боднару для скорейшего принятия мер по лишению Шмидта иммунитета.
8 мая прокуратура Польши сообщила, что начала расследование по факту якобы предоставления иностранной разведывательной службе судьей информации, передача которой могла нанести ущерб республике. Расследование проводится по статье о шпионаже – ст. 130 п. 2 Уголовного кодекса Польши (деятельность в интересах иностранной разведки).
Судья считает, что Польша возбудит против него уголовное дело и возвращение в страну будет грозить ему тюрьмой. Для возбуждения дела достаточно того, что у Шмидта был доступ к секретным документам. Он заметил, что чувствует себя в безопасности, находясь в Белоруссии.
Ранее в этот же день Туск рассказал, что Шмидт имел доступ к различным секретным документам.
По его словам, службы Белоруссии якобы работали с человеком, который отвечал за разрушение судебной системы в Польше и имел доступ к секретным данным, к которым ни одна спецслужба не должна иметь доступ ни по какой причине. Контакты Шмидта с Белоруссией имеют долгую историю, это не вопрос последних месяцев, и он вызывает озабоченность у властей Польши.
6 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями польского судьи, подписавшего заявление об отставке и попросившего политического убежища в Белоруссии. Сикорский назвал Шмидта предателем, сравнив с Эмилем Чечко.
По информации «БелТА», Шмидт – судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Из-за несогласия с политикой и действиями польских властей Шмидт покинул страну, так как «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию».