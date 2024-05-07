Польский судья заверил, что не привозил в Белоруссию секретные документы
Просивший политического убежища в Белоруссии польский судья Томаш Шмидт заявил, что не привез в Минск секретных документов и не разглашал никаких данных, сообщает агентство Sputnik.
«Ни о каких секретах я не рассказывал. Никто здесь этого и не требует», – подчеркнул Шмидт.
Судья считает, что Польша возбудит против него уголовное дело и возвращение в страну будет грозить ему тюрьмой. Для возбуждения дела достаточно того, что у Шмидта был доступ к секретным документам. Он заметил, что чувствует себя в безопасности, находясь в Белоруссии.
7 мая премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Шмидт имел доступ к различным секретным документам, передает телеканал TVP Info.
По его словам, службы Белоруссии якобы работали с человеком, который отвечал за разрушение судебной системы в Польше и имел доступ к секретным данным, к которым ни одна спецслужба не должна иметь доступ ни по какой причине. Контакты Шмидта с Белоруссией имеют долгую историю, это не вопрос последних месяцев, и он вызывает озабоченность у властей Польши.
6 мая глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями польского судьи, подписавшего заявление об отставке и попросившего политического убежища в Белоруссии. Сикорский назвал Шмидта предателем, сравнив с Эмилем Чечко.
По информации «БелТА», Шмидт – судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. Из-за несогласия с политикой и действиями польских властей Шмидт покинул страну, так как «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию».