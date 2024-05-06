Глава МИД Польши назвал предателем судью, попросившего убежища в Белоруссии
Глава МИД Польши Сикорский заявил, что шокирован действиями польского судьи Томаша Шмидта, подписавшего заявление об отставке и попросившего политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщает TVP Info.
Сикорский назвал Шмидта предателем, сравнив с Эмилем Чечко.
Глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал информацию ужасающей и призвал подумать о том, в чьих интересах Шмидт действовал до этого в Польше.
По информации «БелТА», Шмидт – судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. «БелТА» также уточняет, что из-за несогласия с политикой и действиями польских властей Шмидт покинул страну, так как «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию».
«Почему я пришел к вам? Это выражение протеста против того, как проводится польская политика в отношении Белоруссии и России», – заявил Шмидт на пресс-конференции в Минске 6 мая.
16 декабря 2021 г. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что польский рядовой Эмиль Чечко 1996 г. р., охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Он сообщил, что является военнослужащим польской дивизии, части которой перебросили на границу с Белоруссией. Чечко попросил политического убежища, потому что был не согласен с политикой, которую проводит Польша по отношению к беженцам на границе, назвав ее негуманной. В интервью телеканалу «Беларусь 1» Чечко заявил, что дважды был свидетелем убийства волонтеров, которых застрелили польские военные. По его словам, оба убитых были поляками, которые пытались помочь беженцам на границе с Белоруссией. В минобороны Польши, в свою очередь, заявили, что у Чечко были проблемы с законом и он подал рапорт об увольнении со службы. В марте 2022 г. он был найден мертвым в квартире в Минске.