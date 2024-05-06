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Глава МИД Польши назвал предателем судью, попросившего убежища в Белоруссии

Ведомости

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что шокирован действиями польского судьи Томаша Шмидта, подписавшего заявление об отставке и попросившего политического убежища в Белоруссии. Об этом сообщает TVP Info.

Сикорский назвал Шмидта предателем, сравнив с Эмилем Чечко.

Глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал информацию ужасающей и призвал подумать о том, в чьих интересах Шмидт действовал до этого в Польше.

По информации «БелТА», Шмидт – судья 2-го отделения воеводского административного суда Варшавы. Ранее он занимал различные должности в судебной системе и органах юстиции Польши, был руководителем юридического отдела в Национальном совете судей Польши. «БелТА» также уточняет, что из-за несогласия с политикой и действиями польских властей Шмидт покинул страну, так как «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию».

«Почему я пришел к вам? Это выражение протеста против того, как проводится польская политика в отношении Белоруссии и России», – заявил Шмидт на пресс-конференции в Минске 6 мая.

16 декабря 2021 г. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что польский рядовой Эмиль Чечко 1996 г. р., охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Он сообщил, что является военнослужащим польской дивизии, части которой перебросили на границу с Белоруссией. Чечко попросил политического убежища, потому что был не согласен с политикой, которую проводит Польша по отношению к беженцам на границе, назвав ее негуманной. В интервью телеканалу «Беларусь 1» Чечко заявил, что дважды был свидетелем убийства волонтеров, которых застрелили польские военные. По его словам, оба убитых были поляками, которые пытались помочь беженцам на границе с Белоруссией. В минобороны Польши, в свою очередь, заявили, что у Чечко были проблемы с законом и он подал рапорт об увольнении со службы. В марте 2022 г. он был найден мертвым в квартире в Минске.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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