Глава МИД Польши назвал предателем судью, попросившего убежища в Белоруссии

16 декабря 2021 г. Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что польский рядовой Эмиль Чечко 1996 г. р., охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Он сообщил, что является военнослужащим польской дивизии, части которой перебросили на границу с Белоруссией. Чечко попросил политического убежища, потому что был не согласен с политикой, которую проводит Польша по отношению к беженцам на границе, назвав ее негуманной. В интервью телеканалу «Беларусь 1» Чечко заявил, что дважды был свидетелем убийства волонтеров, которых застрелили польские военные. По его словам, оба убитых были поляками, которые пытались помочь беженцам на границе с Белоруссией. В минобороны Польши, в свою очередь, заявили, что у Чечко были проблемы с законом и он подал рапорт об увольнении со службы. В марте 2022 г. он был найден мертвым в квартире в Минске.