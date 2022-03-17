Бежавший в Белоруссию польский солдат найден мертвым в Минске
Бежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко найден мертвым по месту проживания в Минске, сообщает Следственный комитет республики в своем Telegram-канале. В декабре Чечко попросил предоставить ему политическое убежище в Белоруссии из-за несогласия с проводимой польскими властями политикой по отношению к беженцам на границе.
«Следственно-оперативная группа незамедлительно выбыла на место происшествия. В настоящее время проводится осмотр, фиксируется следовая картина, изымаются объекты, имеющие значение для следствия», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что рассматривают все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти. В ближайшее время будет проведена судебно-медицинская экспертиза. Согласно предварительной информации, он покончил с собой.
16 декабря Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что польский солдат, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Им оказался Эмиль Чечко 1996 г. рождения. Он сообщил, что является военнослужащим польской дивизии, части которой перебросили на границу с Белоруссией. Чечко попросил политического убежища, потому что был не согласен с политикой, которую проводит Польша по отношению к беженцам на границе, назвав ее «негуманной».
В интервью телеканалу «Беларусь 1» Чечко заявил, что дважды был свидетелем убийства волонтеров, которых застрелили польские военные. По его словам, оба убитых были поляками, которые пытались помочь беженцам на границе с Белоруссией. В минобороны Польши, в свою очередь, заявили, что у Чечко были проблемы с законом и он подал рапорт об увольнении со службы.
В 2021 г. сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях. В итоге ЕС усилил санкции против Белоруссии.