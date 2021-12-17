Минобороны Польши прокомментировало слова сбежавшего в Белоруссию солдата
В министерстве национальной обороны Польши заявили, что у сбежавшего в Белоруссию солдата Эмиля Чечко были серьезные проблемы с законом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы минобороны республики Мариуша Блащака.
«Солдат, который вчера пропал, имел серьезные проблемы с законом и подал рапорт об увольнении со службы», — говорится в сообщении.
16 декабря Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что польский солдат, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Им оказался Эмиль Чечко 1996 г. рождения. Он сообщил, что является военнослужащим польской дивизии, части которой перебросили на границу с Белоруссией. Чечко попросил политического убежища, потому что не согласен с политикой, которую проводит Польша по отношению к беженцам на границе, назвав ее «негуманной».
В интервью телеканалу «Беларусь 1» Чечко заявил, что дважды был свидетелем убийства волонтеров, которых застрелили польские военные. По его словам, оба убитых были поляками, которые пытались помочь беженцам на границе с Белоруссией.
В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.
В ноябре ситуация на белорусско-польской границе обострилась.Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали польские силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.