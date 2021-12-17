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Минобороны Польши прокомментировало слова сбежавшего в Белоруссию солдата

Ведомости

В министерстве национальной обороны Польши заявили, что у сбежавшего в Белоруссию солдата Эмиля Чечко были серьезные проблемы с законом. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление главы минобороны республики Мариуша Блащака.

«Солдат, который вчера пропал, имел серьезные проблемы с законом и подал рапорт об увольнении со службы», — говорится в сообщении.

16 декабря Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что польский солдат, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике. Им оказался Эмиль Чечко 1996 г. рождения. Он сообщил, что является военнослужащим польской дивизии, части которой перебросили на границу с Белоруссией. Чечко попросил политического убежища, потому что не согласен с политикой, которую проводит Польша по отношению к беженцам на границе, назвав ее «негуманной».

В интервью телеканалу «Беларусь 1» Чечко заявил, что дважды был свидетелем убийства волонтеров, которых застрелили польские военные. По его словам, оба убитых были поляками, которые пытались помочь беженцам на границе с Белоруссией. 

В текущем году сразу несколько стран, граничащих с Белоруссией (Польша, Латвия, Литва и Эстония), заявили о беспрецедентном наплыве нелегальных мигрантов с территории республики. В ЕС обвинили Минск в организации каналов нелегальной миграции с целью вынудить ЕС снять санкции с республики. Президент Белоруссии Александр Лукашенко летом объявил об ослаблении контроля за потоками нелегалов из-за европейских санкций: по его словам, у Минска нет «ни денег, ни сил» сдерживать беженцев, которые прибывают в страну на законных основаниях.

В ноябре ситуация на белорусско-польской границе обострилась.Несколько тысяч человек разбили лагерь вблизи заграждений. Они не раз пробовали прорвать кордон, их попытки пресекали польские силовики. При этом польская сторона применяла водометы и слезоточивый газ, а в пограничной полосе неоднократно находили тела погибших мигрантов. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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