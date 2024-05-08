Китай выразил поддержку Сербии в ситуации вокруг Косова
Китай поддерживает правительство Сербии в его мерах по защите территориальной целостности страны в ситуации вокруг Косова. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, прямой эфир пресс-конференции вел CNBCTV18.
«Китай поддерживает усилия Сербии по сохранению территориальной целостности по проблеме Косова», – сказал он.
До этого глава КНР опубликовал статью, в которой призвал углублять и расширять стратегическое партнерство между Китаем и Сербией. Он подчеркнул, что Китай уважает и поддерживает путь развития, который был выбран народом Сербии, а также выступает против любого вмешательства во внутренние дела Сербии.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Белград с официальным визитом. Визит китайского лидера совпадает с годовщиной бомбардировок НАТО 1999 г. Тогда в результате взрыва посольства Китая погибли трое китайских журналистов, еще двадцать граждан Китая были ранены.
Во время первого визита Си Цзиньпина в Белград в 2016 г. две страны подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В прошлом году президент Сербии Александр Вучич подписал 18 соглашений с Си Цзиньпином в Пекине, включая соглашение о свободной торговле, которое должно вступить в силу в июле. В 2023 г. Китай был вторым по величине торговым партнером Сербии после ЕС с общим объемом торгового обмена в $6,1 млрд и вошел в пятерку крупнейших инвесторов.