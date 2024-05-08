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Мосгордума лишила мандата признанного иноагентом депутата Ступина

Ведомости

Московская городская дума на заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Ступина (признан иноагентом в РФ). Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале Мосгордумы.

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников пояснил, что соответствующее решение было принято из-за отсутствия Ступина на заседаниях. С 27 сентября 2023 г. по 18 апреля 2024 г. было проведено 10 заседаний, ни одно из них депутат не посещал. В семи случаях Ступин подавал заявления о признании причины его отсутствия уважительной. Этот вопрос ставился председательствующим на голосование, и депутаты принимали решение, что причина отсутствия уважительной не является.

За лишение политика мандата проголосовали 28 человек, против выступили пять.

23 июля 2023 г. Минюст России внес в реестр иноагентов семь человек, включая Ступина. В ведомстве уточнили, что депутат в том числе выступал против спецоперации на Украине.

В сентябре прошлого года депутат рассказал, что покинул Россию и уехал в Армению.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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