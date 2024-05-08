Мосгордума лишила мандата признанного иноагентом депутата Ступина

Глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников пояснил, что соответствующее решение было принято из-за отсутствия Ступина на заседаниях. С 27 сентября 2023 г. по 18 апреля 2024 г. было проведено 10 заседаний, ни одно из них депутат не посещал. В семи случаях Ступин подавал заявления о признании причины его отсутствия уважительной. Этот вопрос ставился председательствующим на голосование, и депутаты принимали решение, что причина отсутствия уважительной не является.