Мосгордума лишила мандата признанного иноагентом депутата Ступина
Московская городская дума на заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Евгения Ступина (признан иноагентом в РФ). Трансляция заседания велась на официальном YouTube-канале Мосгордумы.
Глава комиссии Мосгордумы по законодательству Александр Семенников пояснил, что соответствующее решение было принято из-за отсутствия Ступина на заседаниях. С 27 сентября 2023 г. по 18 апреля 2024 г. было проведено 10 заседаний, ни одно из них депутат не посещал. В семи случаях Ступин подавал заявления о признании причины его отсутствия уважительной. Этот вопрос ставился председательствующим на голосование, и депутаты принимали решение, что причина отсутствия уважительной не является.
За лишение политика мандата проголосовали 28 человек, против выступили пять.
23 июля 2023 г. Минюст России внес в реестр иноагентов семь человек, включая Ступина. В ведомстве уточнили, что депутат в том числе выступал против спецоперации на Украине.