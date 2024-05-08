Песков заявил о невозможности борьбы с дипфейками
С дипфейками невозможно бороться полностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту SHOT.
Так Песков отреагировал на дипфейк его аудиокомментария касательно интервью основателя Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Главное понимать, что это дипфейк», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Песков уточнил, что так или иначе с дипфейками придется сталкиваться и нужно «оставаться начеку».
10 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию паспорта программы цифровой трансформации Роскомнадзора сообщил, что ведомство начнет вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта (ИИ), который будет анализировать и классифицировать тексты в интернете на основе «неочевидных связей».
Отмечается, что в 2023 г. реестр велся без применения ИИ. Технология будет внедрена в работу информационной системы мониторинга интернет-ресурсов (ИС МИР), которая предназначена для обнаружения текстов с запрещенной информацией и маркирования их по характеру (нейтральное, негативное или позитивное мнение автора), а также поиска перепечаток.
В документе Роскомнадзора отмечено, что в 2023 г. структура выявляла незаконный контент в интернете спустя три часа после публикации. В 2024 г. планируется делать это за два часа, а по итогам 2026 г. – за один.
В марте представитель Минцифры РФ рассказывал «Ведомостям», что министерство займется созданием платформы для выявления дипфейков, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).