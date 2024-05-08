Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков заявил о невозможности борьбы с дипфейками

Ведомости

С дипфейками невозможно бороться полностью, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту SHOT.

Так Песков отреагировал на дипфейк его аудиокомментария касательно интервью основателя Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Главное понимать, что это дипфейк», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков уточнил, что так или иначе с дипфейками придется сталкиваться и нужно «оставаться начеку».

10 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на новую версию паспорта программы цифровой трансформации Роскомнадзора сообщил, что ведомство начнет вести реестр запрещенной информации с применением искусственного интеллекта (ИИ), который будет анализировать и классифицировать тексты в интернете на основе «неочевидных связей».

Отмечается, что в 2023 г. реестр велся без применения ИИ. Технология будет внедрена в работу информационной системы мониторинга интернет-ресурсов (ИС МИР), которая предназначена для обнаружения текстов с запрещенной информацией и маркирования их по характеру (нейтральное, негативное или позитивное мнение автора), а также поиска перепечаток.

В документе Роскомнадзора отмечено, что в 2023 г. структура выявляла незаконный контент в интернете спустя три часа после публикации. В 2024 г. планируется делать это за два часа, а по итогам 2026 г. – за один.

В марте представитель Минцифры РФ рассказывал «Ведомостям», что министерство займется созданием платформы для выявления дипфейков, созданных с помощью технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных