В Кремле планируют ознакомиться с интервью Дурова Такеру Карлсону
В Кремле ознакомятся с интервью бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«С самим интервью полностью пока еще не ознакомились, наверно, вряд ли это повод, чтобы бросить все дела, которые стоят на повестке дня. И вряд ли это повод для того, чтобы отвлечься от программы президента. Но в конце рабочего дня обязательно посмотрим», – сказал он, отвечая на вопрос о том, посмотрели ли интервью в Кремле.
Песков также добавил, что в Кремле неоднократно высказывали пожелания к Дурову и руководству мессенджера следить за тем, чтобы он не превращался в инструмент в руках террористов. «Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом», – пояснил пресс-секретарь президента.
16 апреля Дуров в блоге анонсировал выход его интервью с Карлсоном. Он отметил, что, будучи лидером политически нейтральной платформы, обязан общаться с журналистами разных политических взглядов. В тот же день Карлсон запустил личный Telegram-канал.
17 апреля интервью вышло на ресурсах американского журналиста. Российский бизнесмен и Карсон обсудили причины популярности Telegram, внимание со стороны ФБР и американских служб безопасности к основателю мессенджера, давление на проект со стороны Apple и Google.
Такеру Карлсону 54 года. Он бывший ведущий телеканала Fox News и один из самых популярных журналистов США, придерживающихся консервативных взглядов. На Fox News он с 2016 по 2023 г. вел ток-шоу «Вечер с Такером Карлсоном», которое считалось одним из самых рейтинговых на кабельных каналах США. В феврале Карлсон брал интервью у президента России Владимира Путина.