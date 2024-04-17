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В Кремле планируют ознакомиться с интервью Дурова Такеру Карлсону

Ведомости

В Кремле ознакомятся с интервью бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова американскому журналисту Такеру Карлсону, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«С самим интервью полностью пока еще не ознакомились, наверно, вряд ли это повод, чтобы бросить все дела, которые стоят на повестке дня. И вряд ли это повод для того, чтобы отвлечься от программы президента. Но в конце рабочего дня обязательно посмотрим», – сказал он, отвечая на вопрос о том, посмотрели ли интервью в Кремле.

Песков также добавил, что в Кремле неоднократно высказывали пожелания к Дурову и руководству мессенджера следить за тем, чтобы он не превращался в инструмент в руках террористов. «Мы должны все вместе бороться с этим отвратительным проявлением, с этим злом», – пояснил пресс-секретарь президента.

16 апреля Дуров в блоге анонсировал выход его интервью с Карлсоном. Он отметил, что, будучи лидером политически нейтральной платформы, обязан общаться с журналистами разных политических взглядов. В тот же день Карлсон запустил личный Telegram-канал.

17 апреля интервью вышло на ресурсах американского журналиста. Российский бизнесмен и Карсон обсудили причины популярности Telegram, внимание со стороны ФБР и американских служб безопасности к основателю мессенджера, давление на проект со стороны Apple и Google.

Такеру Карлсону 54 года. Он бывший ведущий телеканала Fox News и один из самых популярных журналистов США, придерживающихся консервативных взглядов. На Fox News он с 2016 по 2023 г. вел ток-шоу «Вечер с Такером Карлсоном», которое считалось одним из самых рейтинговых на кабельных каналах США. В феврале Карлсон брал интервью у президента России Владимира Путина.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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