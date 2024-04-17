В Кремле планируют ознакомиться с интервью Дурова Такеру Карлсону

«С самим интервью полностью пока еще не ознакомились, наверно, вряд ли это повод, чтобы бросить все дела, которые стоят на повестке дня. И вряд ли это повод для того, чтобы отвлечься от программы президента. Но в конце рабочего дня обязательно посмотрим», – сказал он, отвечая на вопрос о том, посмотрели ли интервью в Кремле.