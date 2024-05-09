Mundo узнала о сети секретных заводов министра промышленности Украины Камышина
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин построил сеть скрытых заводов по всей стране, пишет испанская газета Mundo.
Заводы находятся и на, и под землей, а «некоторые даже замаскированы», говорится в материале. Расположение предприятий держится в секрете, их местоположение неизвестно.
8 мая Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы (ВС) РФ ударили по объектам энергетики и предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Для группового удара были задействованы оружие большой дальности морского и воздушного базирования, гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» и беспилотники.
Минобороны регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
1 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на Украине в результате боевых действий повреждено 50% энергетической системы. Несмотря на масштаб разрушений, ситуация в стране остается устойчивой, добавил он.