Президент Кубы пожелал России успехов в проведении спецоперации

После начала спецоперации России на Украине власти Кубы заявили, что к такому развитию событий привела политика США по расширению НАТО к границам России. Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья в интервью «Известиям» назвал ошибкой игнорирование Западом обоснованных требований РФ по гарантиям безопасности. Он добавил, что Гавана выступает за дипломатическое решение конфликта, но в то же время приветствует усилия российских властей.