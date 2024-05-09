Президент Кубы пожелал России успехов в проведении спецоперации
Президент Кубы Мигель Диас-Канель пожелал России успехов в проведении спецоперации на Украине. Встреча кубинского лидера и президента РФ Владимира Путина прошла 9 мая в Кремле.
«Желаем Российской Федерации успехов в проведении специальной военной операции», – сказал Диас-Канель (цитата по ТАСС).
Он отметил, что Москва «всегда может рассчитывать» на поддержку Гаваны. Кубинский лидер также осудил «геополитическую манипуляцию» со стороны США и угрозу приближения НАТО к границам РФ.
Мигель Диас-Канель находится в России с рабочим визитом с 7 мая. Ранее он принял участие в расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, а 9 мая присутствовал на параде Победы в Москве.
После начала спецоперации России на Украине власти Кубы заявили, что к такому развитию событий привела политика США по расширению НАТО к границам России. Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья в интервью «Известиям» назвал ошибкой игнорирование Западом обоснованных требований РФ по гарантиям безопасности. Он добавил, что Гавана выступает за дипломатическое решение конфликта, но в то же время приветствует усилия российских властей.