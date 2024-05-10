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Собянин: летевший на Москву БПЛА сбит в Подольске

Ведомости

Силы ПВО в Подольске отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – написал он в Telegram-канале. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил Собянин.

В предыдущий раз Собянин сообщал о сбитых беспилотниках 17 марта. ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву. Два были уничтожены в городском округе Домодедово, по одному в Раменском и Ступинском городских округах. Подольск был ранее атакован беспилотниками 18 января и 22 декабря.

9 мая Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в очередной раз попытались совершить террористические атаки по территории трех российских регионов с применением дронов и РСЗО RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов Vampire и один БПЛА над территорией Белгородской области, еще два дрона были сбиты над территорией Брянской области и три БПЛА – над Курской областью. 

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьми жителях Белгорода, в том числе 11-летней девочке, пострадавших в результате воздушной атаки ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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