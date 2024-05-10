Собянин: летевший на Москву БПЛА сбит в Подольске
Силы ПВО в Подольске отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», – написал он в Telegram-канале. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия, добавил Собянин.
В предыдущий раз Собянин сообщал о сбитых беспилотниках 17 марта. ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву. Два были уничтожены в городском округе Домодедово, по одному в Раменском и Ступинском городских округах. Подольск был ранее атакован беспилотниками 18 января и 22 декабря.
9 мая Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в очередной раз попытались совершить террористические атаки по территории трех российских регионов с применением дронов и РСЗО RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов Vampire и один БПЛА над территорией Белгородской области, еще два дрона были сбиты над территорией Брянской области и три БПЛА – над Курской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о восьми жителях Белгорода, в том числе 11-летней девочке, пострадавших в результате воздушной атаки ВСУ.