Собянин: летевший на Москву БПЛА сбит в Подольске

9 мая Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в очередной раз попытались совершить террористические атаки по территории трех российских регионов с применением дронов и РСЗО RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов Vampire и один БПЛА над территорией Белгородской области, еще два дрона были сбиты над территорией Брянской области и три БПЛА – над Курской областью.