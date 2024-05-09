При ударе ВСУ по Белгороду пострадали восемь человек
Восемь жителей Белгорода пострадали в результате воздушной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили <...> По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок», – написал он.
Девочку 11 лет с осколочными ранениями стопы доставили в детскую областную клиническую больницу, были госпитализированы также четверо взрослых с осколочными ранениями разной степени тяжести, еще троим гражданам помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.
В Белгороде при обстреле пострадали 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилой дом и 37 автомобилей. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли четырех частных жилых домовладений и три автомобиля.
Минобороны России сообщило утром 9 мая, что ВСУ в очередной раз попытались совершить террористические атаки по территории РФ с применением дронов и реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов Vampire и один БПЛА над территорией Белгородской области, еще два дрона были сбиты над территорией Брянской области и три БПЛА – над Курской областью.
После начала российской спецоперации ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, также диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. 18 марта президент РФ Владимир Путин в своем предвыборном штабе в Гостином дворе заявил, что Россия может создать санитарную зону на территориях Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Так он прокомментировал предложения присоединить Харьковскую область для исключения ударов по приграничью.