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При ударе ВСУ по Белгороду пострадали восемь человек

Ведомости

Восемь жителей Белгорода пострадали в результате воздушной атаки вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Есть прямые попадания в жилые многоквартирные дома и автомобили <...> По предварительный информации, восемь человек пострадали: семь взрослых и один ребенок», – написал он.

Девочку 11 лет с осколочными ранениями стопы доставили в детскую областную клиническую больницу, были госпитализированы также четверо взрослых с осколочными ранениями разной степени тяжести, еще троим гражданам помощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.

В Белгороде при обстреле пострадали 34 квартиры в 19 многоквартирных домах, один частный жилой дом и 37 автомобилей. В Белгородском районе в поселке Дубовое повреждены кровли четырех частных жилых домовладений и три автомобиля.

Минобороны России сообщило утром 9 мая, что ВСУ в очередной раз попытались совершить террористические атаки по территории РФ с применением дронов и реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов Vampire и один БПЛА над территорией Белгородской области, еще два дрона были сбиты над территорией Брянской области и три БПЛА – над Курской областью.

После начала российской спецоперации ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, также диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. 18 марта президент РФ Владимир Путин в своем предвыборном штабе в Гостином дворе заявил, что Россия может создать санитарную зону на территориях Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Так он прокомментировал предложения присоединить Харьковскую область для исключения ударов по приграничью.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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