При ударе ВСУ по Белгороду пострадали восемь человек

После начала российской спецоперации ВСУ регулярно атакуют регионы РФ, также диверсанты уже не раз пытались прорваться в приграничные области. 18 марта президент РФ Владимир Путин в своем предвыборном штабе в Гостином дворе заявил, что Россия может создать санитарную зону на территориях Украины в связи с атаками ВСУ на приграничные регионы. Так он прокомментировал предложения присоединить Харьковскую область для исключения ударов по приграничью.