В Белгороде при взрыве пострадали пять человек

4 мая в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.Telegram-каналы писали о громких звуках, после которых в небе был виден столб дыма. Гладков позднее сообщил о взрыве, уточнив, что сам выехал на место происшествия. Глава региона опубликовал также фотографии разрушенных домов и кадры работы пожарных.