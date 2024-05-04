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В Белгороде при взрыве пострадали пять человек

Повреждения получили 30 частных домов, сообщил губернатор
Ведомости

В результате взрыва в Белгороде пострадали пять человек, повреждены 30 частных домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

4 мая в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.Telegram-каналы писали о громких звуках, после которых в небе был виден столб дыма. Гладков позднее сообщил о взрыве, уточнив, что сам выехал на место происшествия. Глава региона опубликовал также фотографии разрушенных домов и кадры работы пожарных.

В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали пять человек: двое мужчин и три женщины, ни у кого из них нет угрозы для жизни.

«Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с ранением бедер, осколочным ранением кисти, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой», – написал Гладков.

Все пострадавшие, по информации губернатора, доставлены в городскую больницу №2. При взрыве также повреждения получили 30 частных домовладений, пострадали 10 автомобилей.

В апреле в Белгороде украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате атаки пострадали двое мужчин. 30 декабря прошлого года в результате украинской атаки по городу погибли 25 мирных жителей, включая пятерых детей, еще более 100 человек были ранены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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