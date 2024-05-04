В Белгороде при взрыве пострадали пять человек

В Белгороде при взрыве пострадали пять человекПовреждения получили 30 частных домов, сообщил губернатор
В результате взрыва в Белгороде пострадали пять человек, повреждены 30 частных домов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
4 мая в Белгороде и Белгородском районе была запущена сирена ракетной опасности.Telegram-каналы писали о громких звуках, после которых в небе был виден столб дыма. Гладков позднее сообщил о взрыве, уточнив, что сам выехал на место происшествия. Глава региона опубликовал также фотографии разрушенных домов и кадры работы пожарных.
В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали пять человек: двое мужчин и три женщины, ни у кого из них нет угрозы для жизни.
«Женщина с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением щеки, женщина с ушибленной раной височной области, осколочным ранением плеча и закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с множественными осколочными ранениями головы, лица, закрытой черепно-мозговой травмой, мужчина с ранением бедер, осколочным ранением кисти, женщина с закрытой черепно-мозговой травмой», – написал Гладков.
Все пострадавшие, по информации губернатора, доставлены в городскую больницу №2. При взрыве также повреждения получили 30 частных домовладений, пострадали 10 автомобилей.
В апреле в Белгороде украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия. В результате атаки пострадали двое мужчин. 30 декабря прошлого года в результате украинской атаки по городу погибли 25 мирных жителей, включая пятерых детей, еще более 100 человек были ранены.