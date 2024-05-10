Силы ПВО за ночь уничтожили БПЛА над тремя российскими регионами

9 мая ВСУ попытались совершить террористические атаки по территории трех российских регионов с применением дронов и РСЗО RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов Vampire и один БПЛА над территорией Белгородской области, еще два дрона были сбиты над территорией Брянской области и три БПЛА – над Курской областью. Гладков сообщил о восьми пострадавших жителях Белгорода, в том числе 11-летней девочке.