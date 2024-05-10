Силы ПВО за ночь уничтожили БПЛА над тремя российскими регионами
Дежурные средства ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами РФ, сообщили в Минобороны.
Три БПЛА уничтожено над территорией Брянской области, по одному – над Московской и Белгородской.
Летевший на Москву беспилотник был сбит в Подольске, уточнил ранее мэр столицы Сергей Собянин. По его данным, на месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
В Брянской области все три БПЛА были уничтожены над Трубчевским районом. Пострадавших и разрушений также нет, уточнил глава региона Александр Богомаз.
Ракетная опасность в Белгороде и Белгородском районе ночью сохранялась с 00:23 до 00:30, сообщал губернатор Вячеслав Гладков.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате ночного сброса взрывных устройств с коптеров и атаки дронами-камикадзе поселка Теткино загорелись три дома, жители не пострадали.
9 мая ВСУ попытались совершить террористические атаки по территории трех российских регионов с применением дронов и РСЗО RM-70 Vampire. Средства ПВО уничтожили 15 реактивных снарядов Vampire и один БПЛА над территорией Белгородской области, еще два дрона были сбиты над территорией Брянской области и три БПЛА – над Курской областью. Гладков сообщил о восьми пострадавших жителях Белгорода, в том числе 11-летней девочке.