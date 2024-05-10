Комитет по контролю направил в ГД проект об утверждении Мишустина премьером
Комитет Госдумы (ГД) по контролю предложил Совету ГД включить проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром в заседание Думы 10 мая. Документ опубликован в думской базе.
«Комитет Государственной думы по контролю направляет проект постановления Государственной думы № 622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации" для включения в проект порядка работы заседания Государственной думы 10 мая 2024 г.», – сказано в документе.
Ранее 10 мая президент Владимир Путин после вступления в должность предложил переназначить на должность главы правительства Мишустина. С 7 мая Мишустин находится в статусе и. о.: сразу после инаугурации кабмин ушел в отставку в соответствии со ст. 116 Конституции.
10 мая премьера предстоит утвердить Госдуме: у кандидата пройдут встречи с фракциями с 12.00 до 13:20, а в 14:00 будет пленарное заседание по кадровому вопросу.