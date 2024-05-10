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Комитет по контролю направил в ГД проект об утверждении Мишустина премьером

Ведомости

Комитет Госдумы (ГД) по контролю предложил Совету ГД включить проект постановления об утверждении Михаила Мишустина премьер-министром в заседание Думы 10 мая. Документ опубликован в думской базе.

«Комитет Государственной думы по контролю направляет проект постановления Государственной думы № 622328-8 "Об утверждении Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства Российской Федерации" для включения в проект порядка работы заседания Государственной думы 10 мая 2024 г.», – сказано в документе.

О внесении проекта постановления Госдумы говорится в повестке заседания Совета Думы в 10:00 10 мая. 

Ранее 10 мая президент Владимир Путин после вступления в должность предложил переназначить на должность главы правительства Мишустина. С 7 мая Мишустин находится в статусе и. о.: сразу после инаугурации кабмин ушел в отставку в соответствии со ст. 116 Конституции.

10 мая премьера предстоит утвердить Госдуме: у кандидата пройдут встречи с фракциями с 12.00 до 13:20, а в 14:00 будет пленарное заседание по кадровому вопросу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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