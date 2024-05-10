Комитет по контролю направил в ГД проект об утверждении Мишустина премьером

Ранее 10 мая президент Владимир Путин после вступления в должность предложил переназначить на должность главы правительства Мишустина. С 7 мая Мишустин находится в статусе и. о.: сразу после инаугурации кабмин ушел в отставку в соответствии со ст. 116 Конституции.