Парламент Грузии рассмотрит закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе

С 17 апреля – даты принятия законопроекта в первом чтении - в Тбилиси шли антиправительственные протесты. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Критики из стана оппозиции также сравнивают документ с аналогичным российским законом об иноагентах. США и ЕС призывают не принимать этот законопроект, а президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу. При этом в Грузии также проходили мероприятия и в поддержку принятия данного законопроекта.