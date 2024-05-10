Парламент Грузии рассмотрит закон об иноагентах в III чтении на следующей неделе
Депутаты грузинского парламента на следующей неделе рассмотрят законопроект об иностранных агентах в третьем и окончательном чтении, сообщил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
«Мы обсудили расписание следующей недели и повестку дня, а также текущие вопросы и законопроект, который на следующей неделе будет рассмотрен в третьем чтении», – сказал на брифинге Папуашвили (цитата по ТАСС).
Председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Анри Оханашвили ранее говорил, что законопроект будет поставлен на голосование в третьем чтении 13 мая, оно предусматривает только редакционные поправки.
С 17 апреля – даты принятия законопроекта в первом чтении - в Тбилиси шли антиправительственные протесты. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Критики из стана оппозиции также сравнивают документ с аналогичным российским законом об иноагентах. США и ЕС призывают не принимать этот законопроект, а президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на инициативу. При этом в Грузии также проходили мероприятия и в поддержку принятия данного законопроекта.
1 мая парламент Грузии принял законопроект во втором чтении, его поддержали 83 проправительственных депутата. Рассмотрение инициативы в третьем чтении пройдет через две недели, сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По словам премьера, законопроект будет принят несмотря на продолжающиеся протесты, а принятие инициативы приблизит страну к ЕС.
В Кремле ранее заявили, что закон об иноагентах в Грузии не следует называть «российским». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что первыми следить за своей «внутриполитической гигиеной» начали США, где с 1938 г. действует закон об иноагентах (FARA).