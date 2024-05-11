Уехавший судья Шмидт опубликовал фото с Туском вместо «секретного документа»
Польский судья Томаш Шмидт, попросивший политического убежища в Белоруссии, вместо обещанного «секретного документа» опубликовал фото мужчины в советской военной форме в кожаном пальто и с револьвером, похожего на премьера Польши Дональда Туска.
«Это мой единственный "секретный" документ, который я вывез из Варшавы. А если серьезно, я не нарушал никаких польских законов», – написал он в комментарии к фото.
Своими действиями власти Польши устраивает «охоту на ведьм», считает Шмидт.
В начале мая Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политическое убежище в Белоруссии. По данным «БелТА», судья покинул страну, поскольку был не согласен с политикой и действиями польских властей и «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями Шмидта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что судья имел доступ к различным секретным документам. Сам Шмидт утверждал, что не привозил в Минск никаких документов и не предавал никакие данные, но 10 мая анонсировал публикацию некого «секретного документа».
9 мая Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство польской прокуратуры о лишении иммунитета и аресте Шмидта. Таким образом, судья утратил свою неприкосновенность. В прокуратуре пояснили, что решение суда позволит выдать ордер на арест Шмидта.