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Уехавший судья Шмидт опубликовал фото с Туском вместо «секретного документа»

Ведомости

Польский судья Томаш Шмидт, попросивший политического убежища в Белоруссии, вместо обещанного «секретного документа» опубликовал фото мужчины в советской военной форме в кожаном пальто и с револьвером, похожего на премьера Польши Дональда Туска.

«Это мой единственный "секретный" документ, который я вывез из Варшавы. А если серьезно, я не нарушал никаких польских законов», – написал он в комментарии к фото.

Своими действиями власти Польши устраивает «охоту на ведьм», считает Шмидт.

В начале мая Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политическое убежище в Белоруссии. По данным «БелТА», судья покинул страну, поскольку был не согласен с политикой и действиями польских властей и «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями Шмидта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что судья имел доступ к различным секретным документам. Сам Шмидт утверждал, что не привозил в Минск никаких документов и не предавал никакие данные, но 10 мая анонсировал публикацию некого «секретного документа».

9 мая Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство польской прокуратуры о лишении иммунитета и аресте Шмидта. Таким образом, судья утратил свою неприкосновенность. В прокуратуре пояснили, что решение суда позволит выдать ордер на арест Шмидта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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