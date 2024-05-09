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Суд в Польше лишил иммунитета попросившего убежища в Белоруссии судью

Ведомости

Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство польской прокуратуры о лишении иммунитета и аресте судьи Томаша Шмидта. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

«Сегодня Дисциплинарный суд Высшего административного суда удовлетворил ходатайство прокурора и согласился привлечь Томаша Шмидта к уголовной ответственности, а также арестовать его», – сказано в сообщении. 

Таким образом, судья утратил свою неприкосновенность. В прокуратуре пояснили, что решение суда позволит выдать ордер на арест Шмидта. 

Основанием для ходатайства стали доказательства, собранные в ходе расследования о якобы работе Шмидта на иностранную разведку. По утверждению прокуратуры, судья передавал данные, которые могли причинить ущерб Польше. В ведомстве заявили, что доказательства однозначно указывают на то, что Шмидт принимал участие в информационной войне, которую якобы вели Белоруссия и Россия. Там добавили, что действия судьи были направлены на подрыв международного положения и политики Польши, а также на создание внутренней напряженности.

В начале мая Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политическое убежище в Белоруссии. По данным «БелТА», судья покинул страну, поскольку был не согласен с политикой и действиями польских властей и «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями Шмидта.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что судья имел доступ к различным секретным документам. При этом Шмидт утверждает, что не привозил в Минск никаких документов и не предавал никакие данные.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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