Суд в Польше лишил иммунитета попросившего убежища в Белоруссии судью

Основанием для ходатайства стали доказательства, собранные в ходе расследования о якобы работе Шмидта на иностранную разведку. По утверждению прокуратуры, судья передавал данные, которые могли причинить ущерб Польше. В ведомстве заявили, что доказательства однозначно указывают на то, что Шмидт принимал участие в информационной войне, которую якобы вели Белоруссия и Россия. Там добавили, что действия судьи были направлены на подрыв международного положения и политики Польши, а также на создание внутренней напряженности.