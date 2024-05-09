Суд в Польше лишил иммунитета попросившего убежища в Белоруссии судью
Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство польской прокуратуры о лишении иммунитета и аресте судьи Томаша Шмидта. Об этом говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
«Сегодня Дисциплинарный суд Высшего административного суда удовлетворил ходатайство прокурора и согласился привлечь Томаша Шмидта к уголовной ответственности, а также арестовать его», – сказано в сообщении.
Таким образом, судья утратил свою неприкосновенность. В прокуратуре пояснили, что решение суда позволит выдать ордер на арест Шмидта.
Основанием для ходатайства стали доказательства, собранные в ходе расследования о якобы работе Шмидта на иностранную разведку. По утверждению прокуратуры, судья передавал данные, которые могли причинить ущерб Польше. В ведомстве заявили, что доказательства однозначно указывают на то, что Шмидт принимал участие в информационной войне, которую якобы вели Белоруссия и Россия. Там добавили, что действия судьи были направлены на подрыв международного положения и политики Польши, а также на создание внутренней напряженности.
В начале мая Шмидт подписал заявление об отставке и попросил политическое убежище в Белоруссии. По данным «БелТА», судья покинул страну, поскольку был не согласен с политикой и действиями польских властей и «подвергался преследованиям и угрозам за самостоятельную политическую позицию». Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что шокирован действиями Шмидта.
Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что судья имел доступ к различным секретным документам. При этом Шмидт утверждает, что не привозил в Минск никаких документов и не предавал никакие данные.