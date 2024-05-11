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Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик

Президент назвал 11 мая 2014 года судьбоносным для Донбасса днем
Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР) с 10-летием образования регионов. Телеграммы главы государства опубликованы на сайте Кремля.

Путин назвал 11 мая 2014 г. судьбоносным для Донбасса днем. Он напомнил, что тогда в ходе референдума люди «в патриотическом порыве» поддержали создание ДНР и показали миру «твердую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве в результате вооружённого государственного переворота». 11 мая поддержали создание отдельной республики и жители ЛНР, а в сентябре 2022 г. «твердо выразили свою волю быть вместе со своей Родиной – Россией».

Глава государства выразил уверенность, что Россия вернет мир на Донбасс, решит «самые сложные задачи», построит и восстановит дороги и жилые дома, предприятия, школы, больницы и другие учреждения.

ДНР и ЛНР провозгласили независимость от Украины в 2014 г., тогда же в состав России вошел Крым. 21 февраля 2022 г., за несколько дней до начала специальной военной операции на Украине, Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Впоследствии эти регионы по итогам референдумов вошли в состав РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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