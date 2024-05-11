Путин поздравил жителей ДНР и ЛНР с 10-летием образования республик

Путин назвал 11 мая 2014 г. судьбоносным для Донбасса днем. Он напомнил, что тогда в ходе референдума люди «в патриотическом порыве» поддержали создание ДНР и показали миру «твердую решимость отстаивать своё право на родной язык, культуру, свободное развитие, готовность мужественно противостоять агрессии националистов, захвативших власть в Киеве в результате вооружённого государственного переворота». 11 мая поддержали создание отдельной республики и жители ЛНР, а в сентябре 2022 г. «твердо выразили свою волю быть вместе со своей Родиной – Россией».