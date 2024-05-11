Россия выдала согласие на назначение нового посла Финляндии
Марья Лиивала станет новым послом Финляндии в РФ, Москва уже выдала агреман на ее назначение, сообщил ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.
«Администрацией президента Финляндии опубликовано решение главы финляндского государства о назначении с 1 сентября Марьи Лиивала послом Финляндии в Российской Федерации. Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение», – сказал он.
Беляев назвал нового посла опытным и высокопрофессиональным дипломатом. Он напомнил, что Лиивала неоднократно работала в финской дипмиссии в Москве, активно содействуя развитию отношений двух стран. В апреле стало известно, что Лиивала приступит к своим обязанностям с 1 сентября.
Лиивала начала свой профессиональный путь в финском МИДе в 1997 г. Ранее она уже работала на должностях, связанных с Россией: в представительстве Финляндии в Москве с 2008 по 2012 г.
Президент Финляндии Александер Стубб ранее также решил сменить послов на Кипре, в Португалии, Палестине, на Украине, в Малайзии, Литве и США. Ранее должность посла Финляндии в России занимал Антти Хелантеря.