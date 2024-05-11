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Россия выдала согласие на назначение нового посла Финляндии

Ведомости

Марья Лиивала станет новым послом Финляндии в РФ, Москва уже выдала агреман на ее назначение, сообщил ТАСС директор второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев.

«Администрацией президента Финляндии опубликовано решение главы финляндского государства о назначении с 1 сентября Марьи Лиивала послом Финляндии в Российской Федерации. Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение», – сказал он.

Беляев назвал нового посла опытным и высокопрофессиональным дипломатом. Он напомнил, что Лиивала неоднократно работала в финской дипмиссии в Москве, активно содействуя развитию отношений двух стран. В апреле стало известно, что Лиивала приступит к своим обязанностям с 1 сентября.

Лиивала начала свой профессиональный путь в финском МИДе в 1997 г. Ранее она уже работала на должностях, связанных с Россией: в представительстве Финляндии в Москве с 2008 по 2012 г.

Президент Финляндии Александер Стубб ранее также решил сменить послов на Кипре, в Португалии, Палестине, на Украине, в Малайзии, Литве и США. Ранее должность посла Финляндии в России занимал Антти Хелантеря. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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