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Axios: штаб Трампа рассматривает Хейли как кандидата на пост вице-президента

Ведомости

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа рассматривает бывшего кандидата в президенты, экс-посла ООН Никки Хейли, в качестве кандидата на должность вице-президента, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Издание пишет, что Трамп мог пойти на перемирие с Хейли, чтобы выиграть на предстоящих выборах президента США, а также «избежать возможного тюремного заключения и покрыть издержки на десятки миллионов в случае проигрыша в суде».

Издание отмечает, что отношения между Трампом и Хейли остаются напряженными после праймериз, но республиканцы, близкие к обоим, считают, что примирение «в их общих интересах».

Никки Хейли – член республиканской партии. В марте The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Хейли намерена приостановить свою предвыборную кампанию. Издание отмечало, что решение Хейли связано с результатами «супервторника»: Трамп лидировал в 12 из 15 штатов, где проходили праймериз и кокусы республиканской партии, а Хейли победила только в штате Вермонт. Затем 7 марта Хейли сообщила, что покидает президентскую гонку. Это означало, что за пост президента США на выборах вновь будут бороться Трамп и Байден.

Сейчас Трамп находится под следствием по делу о возможной фальсификации финансовой документации компании Trump Organization при сделке в 2016 г. с порноактрисой Дэниэлс. Предположительно, она получила $130 000 за ее молчание о якобы имевшей место интимной связи с Трампом за 10 лет до этого. Ключевой фигурант в деле – бывший адвокат экс-президента Майкл Коэн, который и платил Дэниэлс, а затем получил от Трампа компенсацию по, вероятно, подложной документации.

5 мая издание Der Spiegel со ссылкой на мнение некоторых членов демократической партии сообщало, что на партийном съезде в Чикаго в августе 2024 г. Байден объявит о своем решении не участвовать в предстоящих выборах и предложит выдвинуть вместо него кандидатуру супруги бывшего президента США Барака Обамы Мишель.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 г. Об участии в выборах ранее заявили Байден и Трамп. Согласно опросам Gallup, в марте рейтинг одобрения Байдена составлял 40%, а в феврале – 38%.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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