В новом правительстве России останется 21 министерство
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому количество министерств в структуре правительства останется прежним. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
В составе правительстве РФ, как и прежде, есть 21 министерство, следует из указа. Пять министерств подчинены напрямую президенту – МИД, Минобороны, МВД, МЧС, Минюст. Остальные 16 министерств подчиняются премьер-министру России.
Ранее 11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», который утвердил структуру нового правительства. Указ установил, что премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Кроме того, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга.
Сейчас все члены российского правительства работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент внес на утверждение Госдумы в ночь на 10 мая – Владимир Путин предложил переназначить на эту должность Михаила Мишустина. Само утверждение состоялось 10 мая. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров, сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.