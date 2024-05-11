В новом правительстве России останется 21 министерство

Ранее 11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», который утвердил структуру нового правительства. Указ установил, что премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Кроме того, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга.