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Владимир Путин утвердил структуру нового правительства

У премьер-министра вновь будет десять заместителей
Маргарита Загребельная
Денис Куренев
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, в числе заместителей премьер-министра будут зампред правительства – полномочной представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и зампред правительства РФ – руководитель аппарата правительства России. В прошлом составе правительства эти должности соответственно занимали Юрий Трутнев и Дмитрий Григоренко. В прежнем составе правительства у премьер-министра также было десять заместителей, а первым вице-премьером был Андрей Белоусов.

В составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга, следует из документа. При этом в новом правительстве сохранится 21 министерство.

10 мая «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что исполняющий обязанности вице-премьера – министра промышленности и торговли Денис Мантуров уйдет с поста главы Минпромторга. При этом Мантуров останется на посту заместителя председателя правительства. Мантуров с лета 2022 г. курировал вопросы промышленной политики.

Указ вступил в силу в день его опубликования.

Сейчас все члены российского правительства работают в должности исполняющих обязанности. Кандидатуру премьер-министра президент внес на утверждение Госдумы 10 мая – Владимир Путин предложил переназначить на эту должность Михаила Мишустина. Само утверждение состоялось 10 мая. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров, сообщил председатель нижней палаты парламента РФ Вячеслав Володин.

10 мая Мишустин пообещал посоветоваться с Путиным по предложению сделать в новом кабмине первым заместителем вице-премьера, курирующего промышленность. С такой идеей обратился в ходе рассмотрения кандидатуры Мишустина на пост премьера депутат Валерий Гартунг. В прошлом правительстве РФ первым вице-премьером являлся Андрей Белоусов, курирующий вопросы социально-экономического развития.

Володин назначил совещание с руководством нижней палаты, рассказал ранее «Ведомостям» источник в Госдуме. 11 мая в 18:30 у него соберется «ряд заместителей и председателей комитетов», отметил он, не уточнив точный состав участников мероприятия. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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