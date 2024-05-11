Глава Чехии предложил Киеву обменять членство в НАТО на гарантии безопасности
Отказ Украины от вступления в НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности, решение о членстве Киева не будет принято на саммите в Вашингтоне, заявил изданию Die Presse президент Чехии Петр Павел.
«Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. Например, на гарантии [безопасности], когда речь идет о военном присутствии», – сказал Павел (цитата по ТАСС).
По его словам, на саммите в Вашингтоне не решится вопрос о вступлении Украины в НАТО, но «еще больше стран» предоставят Киеву гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Глава государства назвал это «промежуточным шагом в направлении членства». Сейчас споров о вступлении республики в альянс в будущем нет, добавил Павел.
В декабре 2023 г. глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел совещание с представителями 32 стран и Евросоюза по гарантиям безопасности Украине. В мае газета Welt am Sonntag раскрыла содержание проекта соглашения по гарантиям безопасности, который, как сообщалось, согласовали послы стран – членов Евросоюза. В документе говорится об обязательствах блока по политической, военной и экономической поддержке Киева. Согласно тексту проекта, ЕС обещает оказывать эту помощь Киеву до присоединения страны к Евросоюзу и НАТО.
5 апреля The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Украину не станут приглашать в НАТО на саммите по случаю 75-летия альянса, несмотря на продвижение российских войск и угрозу территориальных потерь для Киева.