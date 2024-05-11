Глава Чехии предложил Киеву обменять членство в НАТО на гарантии безопасности

По его словам, на саммите в Вашингтоне не решится вопрос о вступлении Украины в НАТО, но «еще больше стран» предоставят Киеву гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Глава государства назвал это «промежуточным шагом в направлении членства». Сейчас споров о вступлении республики в альянс в будущем нет, добавил Павел.