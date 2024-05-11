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Глава Чехии предложил Киеву обменять членство в НАТО на гарантии безопасности

Ведомости

Отказ Украины от вступления в НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности, решение о членстве Киева не будет принято на саммите в Вашингтоне, заявил изданию Die Presse президент Чехии Петр Павел.

«Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно обменять на что-то. Например, на гарантии [безопасности], когда речь идет о военном присутствии», – сказал Павел (цитата по ТАСС).

По его словам, на саммите в Вашингтоне не решится вопрос о вступлении Украины в НАТО, но «еще больше стран» предоставят Киеву гарантии безопасности в двусторонних соглашениях. Глава государства назвал это «промежуточным шагом в направлении членства». Сейчас споров о вступлении республики в альянс в будущем нет, добавил Павел.

В декабре 2023 г. глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел совещание с представителями 32 стран и Евросоюза по гарантиям безопасности Украине. В мае газета Welt am Sonntag раскрыла содержание проекта соглашения по гарантиям безопасности, который, как сообщалось, согласовали послы стран – членов Евросоюза. В документе говорится об обязательствах блока по политической, военной и экономической поддержке Киева. Согласно тексту проекта, ЕС обещает оказывать эту помощь Киеву до присоединения страны к Евросоюзу и НАТО.

5 апреля The New York Times (NYT) со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Украину не станут приглашать в НАТО на саммите по случаю 75-летия альянса, несмотря на продвижение российских войск и угрозу территориальных потерь для Киева.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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