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Эрдоган объяснил перенос визита в США

Ведомости

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США не состоялся из-за несовместимости графиков сторон, расписание президента Джо Байдена стало еще более плотным перед выборами. Об этом турецкий лидер рассказал в интервью греческой газете Kathimerini.

«Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как известно, США находятся накануне выборов и график господина Байдена стал еще более плотным. Наши программы продолжаются интенсивно как дома, так и за рубежом», – сказал Эрдоган.

Стороны сейчас выбирают подходящую дату для встречи глав двух государств, добавил он. Анкара, по словам Эрдогана, выступает за «сохранение политического баланса» США в отношениях между Турцией и Грецией, с которой у турецких властей есть прямой контакт без посредников.

О том, что Эрдоган 9 мая посетит США для встречи с президентом Байденом, стало известно в марте. Ранее глава Турции встречался с президентом США на полях саммита НАТО в июле 2023 г. В апреле Reuters писал, что Эрдоган отложил визит в Вашингтон, причины отмены и новая дата поездки не назывались.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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