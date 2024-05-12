Эрдоган объяснил перенос визита в США

О том, что Эрдоган 9 мая посетит США для встречи с президентом Байденом, стало известно в марте. Ранее глава Турции встречался с президентом США на полях саммита НАТО в июле 2023 г. В апреле Reuters писал, что Эрдоган отложил визит в Вашингтон, причины отмены и новая дата поездки не назывались.