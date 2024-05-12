Эрдоган объяснил перенос визита в США
Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в США не состоялся из-за несовместимости графиков сторон, расписание президента Джо Байдена стало еще более плотным перед выборами. Об этом турецкий лидер рассказал в интервью греческой газете Kathimerini.
«Наш визит в США был отложен из-за несовместимости графиков обеих сторон. Как известно, США находятся накануне выборов и график господина Байдена стал еще более плотным. Наши программы продолжаются интенсивно как дома, так и за рубежом», – сказал Эрдоган.
Стороны сейчас выбирают подходящую дату для встречи глав двух государств, добавил он. Анкара, по словам Эрдогана, выступает за «сохранение политического баланса» США в отношениях между Турцией и Грецией, с которой у турецких властей есть прямой контакт без посредников.
О том, что Эрдоган 9 мая посетит США для встречи с президентом Байденом, стало известно в марте. Ранее глава Турции встречался с президентом США на полях саммита НАТО в июле 2023 г. В апреле Reuters писал, что Эрдоган отложил визит в Вашингтон, причины отмены и новая дата поездки не назывались.