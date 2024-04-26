Reuters: Эрдоган отложил визит в США
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил визит в Вашингтон для встречи со своим американским коллегой Джо Байденом, пишет Reuters со ссылкой на турецкого чиновника. Встреча была запланирована на 9 мая.
Причина переноса встречи неизвестна. Турецкий чиновник уточнил, что новая дата визита скоро будет назначена.
О том, что Эрдоган 9 мая посетит США для встречи с президентом Байденом, стало известно в марте. Ранее глава Турции встречался с президентом США на полях саммита НАТО в июле 2023 г.
12 марта Эрдоган заявил, что ожидает визита президента РФ Владимира Путина после турецких муниципальных выборов 31 марта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 марта сообщил, что визит Путина в Турцию готовится давно.
17 апреля турецкий лидер сообщил, что визит президента Путина прорабатывается, его дата пока не определена.