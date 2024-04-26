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Reuters: Эрдоган отложил визит в США

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отложил визит в Вашингтон для встречи со своим американским коллегой Джо Байденом, пишет Reuters со ссылкой на турецкого чиновника. Встреча была запланирована на 9 мая.

Причина переноса встречи неизвестна. Турецкий чиновник уточнил, что новая дата визита скоро будет назначена.

О том, что Эрдоган 9 мая посетит США для встречи с президентом Байденом, стало известно в марте. Ранее глава Турции встречался с президентом США на полях саммита НАТО в июле 2023 г.

12 марта Эрдоган заявил, что ожидает визита президента РФ Владимира Путина после турецких муниципальных выборов 31 марта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 13 марта сообщил, что визит Путина в Турцию готовится давно.

17 апреля турецкий лидер сообщил, что визит президента Путина прорабатывается, его дата пока не определена.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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