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Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию

Ведомости

Визит президента России Владимира Путина в Турцию прорабатывается, его дата пока не определена. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Дата его визита в Турцию еще не определена. Я думаю, что этот вопрос будет прояснен как можно скорее», – сказал он на встрече с журналистами (цитата по «РИА Новости»).

О подготовке визита стало известно в конце 2023 г. Тогда Эрдоган сообщил, что намерен обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки, писало Anadolu в X.

29 января 2024 г. информацию подтвердил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков. 

12 марта Эрдоган заявил, что ожидает визит Путина после турецких муниципальных выборов 31 марта. В феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин не поедет с деловым визитом в Турцию до выборов президента России (прошли с 15 по 17 марта) по причине напряженного графика работы. Песков 13 марта сообщил, что визит Путина в Турцию готовится давно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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