Эрдоган подтвердил договоренность о визите Путина в Турцию
Визит президента России Владимира Путина в Турцию прорабатывается, его дата пока не определена. Об этом сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Дата его визита в Турцию еще не определена. Я думаю, что этот вопрос будет прояснен как можно скорее», – сказал он на встрече с журналистами (цитата по «РИА Новости»).
О подготовке визита стало известно в конце 2023 г. Тогда Эрдоган сообщил, что намерен обсудить с Путиным возобновление зерновой сделки, писало Anadolu в X.
29 января 2024 г. информацию подтвердил помощник главы российского государства по международным делам Юрий Ушаков.
12 марта Эрдоган заявил, что ожидает визит Путина после турецких муниципальных выборов 31 марта. В феврале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин не поедет с деловым визитом в Турцию до выборов президента России (прошли с 15 по 17 марта) по причине напряженного графика работы. Песков 13 марта сообщил, что визит Путина в Турцию готовится давно.