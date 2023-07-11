Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности

На встрече Эрдоган заявил о начале нового этапа в отношениях республики и США. Турецкий лидер поблагодарил Байдена за поздравление в связи с переизбранием и пожелал успехов действующему президенту США в подготовке к выборам в 2024 г. Эрдоган отметил, что за посту президента у него есть еще пять лет, на что Байден ответил, что «с нетерпением ждет» совместной работы с турецким лидером в течение этого периода.