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Политика

Эрдоган и Байден обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Ведомости

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент США Джо Байден провели встречу на полях саммита НАТО, на которой обсудили сотрудничество стран в сфере безопасности. Об этом сообщила канцелярия турецкого лидера, передает «РИА Новости».

«В ходе встречи обсуждались политические, экономические и торговые отношения между Турцией и США, возможности сотрудничества в области безопасности и региональные вопросы», – говорится в сообщении.

На встрече Эрдоган заявил о начале нового этапа в отношениях республики и США. Турецкий лидер поблагодарил Байдена за поздравление в связи с переизбранием и пожелал успехов действующему президенту США в подготовке к выборам в 2024 г. Эрдоган отметил, что за посту президента у него есть еще пять лет, на что Байден ответил, что «с нетерпением ждет» совместной работы с турецким лидером в течение этого периода.

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О планах Эрдогана и Байдена встретиться на саммите 9 июля сообщила администрация турецкого лидера. Президенты в преддверии саммита провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили вопросы по Швеции, Украине, интеграции Турции в ЕС. Вечером 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО.

Ранее сегодня Эрдоган также встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки, обещание Анкары ратифицировать протокол о вступлении Швеции в НАТО и вопросы в сфере обороны, борьбы с терроризмом, нелегальной миграции и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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