В Кремле оценили решение Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО
Турция, как член НАТО, имеет свои обязательства, и Москва никогда «не носила розовых очков» и все прекрасно понимает. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана одобрить вступление Швеции в альянс.
«Турция привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом, и в этом плане мы никогда не носили розовые очки. Наверно, так и относимся. В этом плане мы все прекрасно понимаем. Это одна часть истории. Другая часть истории – это наши двусторонние отношения», – подчеркнул Песков.
У России и Турции есть разногласия, которых стороны не скрывают, говорит пресс-секретарь российского лидера, но также есть отношения, «которые абсолютно соответствуют интересам наших двух стран».
При этом вступление Швеции в НАТО Песков оценивает негативно, Россия примет меры в связи с этим событием. «Негативные, конечно, последствия однозначно. Меры – собственно, аналогичные с теми, которые проектируются, планируются, в контексте уже состоявшегося вступления Финляндии», – отметил Песков.
Вечером 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил по итогам трёхсторонней закрытой встречи в Вильнюсе, в которой приняли участие президент Турции Эрдоган и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, что Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. По словам Столтенберга, Эрдоган согласился как можно скорее направить Великому национальному собранию Турции протокол о членстве Швеции.
Точную дату, когда турецкий парламент ратифицирует присоединение Швеции к НАТО, генсек альянса не назвал. Телеканал CNN Türk со ссылкой на источники сообщил, что заявка может быть одобрена во время осенней сессии. Телеканал TRT Haber сообщил, что Швеция пообещала Анкаре не поддерживать признанные в Турции как террористические Рабочую партию Курдистана (РПК), военизированные организации сирийских курдов YPG/PYD и Фето проповедника Фетхуллаза Гюлена.