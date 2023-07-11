В Кремле оценили решение Эрдогана одобрить вступление Швеции в НАТО

«Турция привержена своим обязательствам. Это никогда не было для нас секретом, и в этом плане мы никогда не носили розовые очки. Наверно, так и относимся. В этом плане мы все прекрасно понимаем. Это одна часть истории. Другая часть истории – это наши двусторонние отношения», – подчеркнул Песков.