Володин: Госдуме потребуется шесть часов на обсуждение кандидатур вице-премьеров
Более шести часов займет обсуждение кандидатур вице-премьеров на заседании Госдумы (ГД), которое пройдет 13 мая, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«Мы посмотрели хронометраж. У нас получается, что для того, чтобы обсудить кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, Государственной думе потребуется более шести часов, потому что каждый кандидат будет выступать перед депутатами, затем прозвучат вопросы, выступления от профильного комитета», – сказал он (цитата по ТАСС).
Спикер Госдумы добавил, что кандидаты на посты в правительстве являются профессиональными и опытными людьми. Важно, чтобы в кабмине были люди, знающие жизнь «на земле», подчеркнул Володин.
Он выразил надежду, что в комитетах ГД 12 мая пройдет «откровенный разговор без прикрас», пишет «РИА Новости».
11 мая президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно документу, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга. Глава государства также подписал указ, согласно которому количество министерств в структуре правительства останется прежним – 21. Затем председатель правительства Михаил Мишустин предложил новый состав правительства. В качестве первого вице-премьера он предложил кандидатуру Дениса Мантурова, курирующего промышленность.
12 мая в нижней палате пройдут расширенные заседания комитетов, где обсудят кандидатов на посты в новом кабмине. 13 мая депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, а 14 мая – федеральных министров.