Володин: Госдуме потребуется шесть часов на обсуждение кандидатур вице-премьеров

«Мы посмотрели хронометраж. У нас получается, что для того, чтобы обсудить кандидатуры на должности заместителей председателя правительства, Государственной думе потребуется более шести часов, потому что каждый кандидат будет выступать перед депутатами, затем прозвучат вопросы, выступления от профильного комитета», – сказал он (цитата по ТАСС).