Гладков рассказал о ситуации в Белгороде после обстрела жилого дома

По данным властей, в результате обстрела в Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. Кроме того, в Белгородском районе в поселке Дубовое пострадало семь частных и один многоквартирный дом, два коммерческих объекта, линия электропередачи и семь автомобилей, в селе Таврово – три частных домовладения, три автомобиля, один коммерческий объект, в селе Стрелецкое – один многоквартирный дом, в поселке Новосадовый – один автомобиль.