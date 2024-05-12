Гладков рассказал о ситуации в Белгороде после обстрела жилого дома
При обрушении подъезда многоэтажного дома в Белгороде пострадали 19 человек, погибшие под завалами пока не обнаружены, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Один из подъездов жилого дома на 40 квартир обрушился с первого по 10-й этаж в результате удара со стороны Украины. Как сообщало Минобороны РФ, на здание упали фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У». Гладков рассказал, что во время эвакуации жителей и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли. Количество пострадавших возросло до 19 человек, в их числе двое детей.
«Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение», – написал губернатор.
Он добавил, что в городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры и краны-манипуляторы. Сотрудники управляющих компаний проводят поквартирный обход, идет эвакуация людей в пункты временного размещения. Территорию пострадавшего дома на улице Щорса оцепили, по его техническому состоянию пройдет экспертиза «на предмет его жизнеспособности», сообщил Гладков.
По данным властей, в результате обстрела в Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. Кроме того, в Белгородском районе в поселке Дубовое пострадало семь частных и один многоквартирный дом, два коммерческих объекта, линия электропередачи и семь автомобилей, в селе Таврово – три частных домовладения, три автомобиля, один коммерческий объект, в селе Стрелецкое – один многоквартирный дом, в поселке Новосадовый – один автомобиль.
Следственный комитет России по факту обстрела мирного города уже возбудил уголовное дело о теракте. И. о. министра здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в город направлены дополнительные бригады медиков для оказания помощи в лечении пострадавших.
Последние несколько месяцев Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. 30 декабря прошлого года в результате украинской атаки по городу погибли 25 мирных жителей, включая пять детей, еще более 100 человек были ранены.