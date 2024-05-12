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Гладков рассказал о ситуации в Белгороде после обстрела жилого дома

Ведомости

При обрушении подъезда многоэтажного дома в Белгороде пострадали 19 человек, погибшие под завалами пока не обнаружены, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Один из подъездов жилого дома на 40 квартир обрушился с первого по 10-й этаж в результате удара со стороны Украины. Как сообщало Минобороны РФ, на здание упали фрагменты одной из сбитых ракет «Точка-У». Гладков рассказал, что во время эвакуации жителей и разбора завалов произошло частичное обрушение кровли. Количество пострадавших возросло до 19 человек, в их числе двое детей.

«Все пострадавшие бригадами скорой были доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Из них шесть человек после оказания необходимой медпомощи отпущены домой на амбулаторное лечение», – написал губернатор.

Он добавил, что в городе подняты по тревоге участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры и краны-манипуляторы. Сотрудники управляющих компаний проводят поквартирный обход, идет эвакуация людей в пункты временного размещения. Территорию пострадавшего дома на улице Щорса оцепили, по его техническому состоянию пройдет экспертиза «на предмет его жизнеспособности», сообщил Гладков.

По данным властей, в результате обстрела в Белгороде различные повреждения зафиксированы в 62 квартирах трех многоквартирных домов, повреждены 11 автомобилей. Кроме того, в Белгородском районе в поселке Дубовое пострадало семь частных и один многоквартирный дом, два коммерческих объекта, линия электропередачи и семь автомобилей, в селе Таврово – три частных домовладения, три автомобиля, один коммерческий объект, в селе Стрелецкое – один многоквартирный дом, в поселке Новосадовый – один автомобиль.

Следственный комитет России по факту обстрела мирного города уже возбудил уголовное дело о теракте. И. о. министра здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что в город направлены дополнительные бригады медиков для оказания помощи в лечении пострадавших.

Последние несколько месяцев Белгородская область ежедневно подвергается обстрелам и атакам беспилотников ВСУ. 30 декабря прошлого года в результате украинской атаки по городу погибли 25 мирных жителей, включая пять детей, еще более 100 человек были ранены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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