Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Новака на пост вице-премьера

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Новака на пост вице-премьераДепутаты также рекомендовали утвердить кандидатуру Цивилева на пост главы Минэнерго
Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера и Сергея Цивилева на пост министра энергетики России, сообщил глава комитета Павел Завальный, передает корреспондент «Ведомостей».
Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Государственной думе планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая.
Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. По предложению премьера прежний куратор ТЭКа Новак будет курировать вопросы экономики и антисанкционный блок в статусе вице-премьера.
Глава Кузбасса Сергей Цивилев также был предложен на должность министра энергетики России. Ранее это прогнозировали «Ведомости».
7 мая президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ о сложении полномочий правительства РФ. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.
11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно документу, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга. Глава государства также подписал указ, согласно которому количество министерств в структуре правительства останется прежним – 21.