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Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Новака на пост вице-премьера

Депутаты также рекомендовали утвердить кандидатуру Цивилева на пост главы Минэнерго
Ведомости

Комитет Госдумы по энергетике рекомендовал нижней палате парламента утвердить кандидатуру Александра Новака на пост вице-премьера и Сергея Цивилева на пост министра энергетики России, сообщил глава комитета Павел Завальный, передает корреспондент «Ведомостей».

Рассмотрение кандидатур вице-премьеров в Государственной думе планируется 13 мая. Кандидатуры министров будут рассматривать 14 мая.

Утром 12 мая комитеты Государственной думы начали рассматривать кандидатуры в новый состав кабинета министров. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства. По предложению премьера прежний куратор ТЭКа Новак будет курировать вопросы экономики и антисанкционный блок в статусе вице-премьера.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев также был предложен на должность министра энергетики России. Ранее это прогнозировали «Ведомости».

7 мая президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ о сложении полномочий правительства РФ. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.

11 мая Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым премьер-министр будет иметь десять заместителей, в том числе одного первого заместителя. Согласно документу, в составе кабмина теперь не будет замглавы правительства – руководителя Минпромторга. Глава государства также подписал указ, согласно которому количество министерств в структуре правительства останется прежним – 21.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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