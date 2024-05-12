Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Новака на пост вице-премьера

7 мая президент России Владимир Путин после инаугурации подписал указ о сложении полномочий правительства РФ. После вступления в должность у главы государства есть две недели, чтобы внести кандидатуру председателя правительства. До этого момента исполнять обязанности будет прежний кабинет министров. Максимальный срок для формирования нового правительства в соответствии с Конституцией составляет месяц.