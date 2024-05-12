Профильный комитет Госдумы рекомендовал утвердить Любимову министром культуры
Профильный комитет Госдумы рекомендовал утвердить Ольгу Любимову министром культуры РФ, сообщила председатель комитета нижней палаты по культуре Елена Ямпольская.
Обсуждение этого вопроса в Госдуме шло два часа, разговор был «напряженный, очень предметный и конкретный», рассказала Ямпольская. По ее словам, четыре года работы с профильным ведомством также были основанием для принятого решения.
«Мы отмечали плодотворность нашего взаимодействия, постоянный диалог, взаимопонимание, достаточно высокий уровень доверия между исполнительной и законодательной властью в области культуры. <...> Комитет рекомендует Государственной думе утвердить Ольгу Борисовну Любимову министром культуры Российской Федерации», – сказала глава комитета.
С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства, за исключением силовых министров. Любимова, как стало известно ранее, сохранит пост главы Минкульта.
Любимова получила пост министра культуры в январе 2020 г. в ходе ротации правительства. До назначения она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры, которым на тот момент руководил Владимир Мединский. Сам Мединский после ухода из министерства стал помощником президента по культуре. С 2001 г. Любимова работала на телевидении, в 2016 г. она возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала». Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, посвященных православию, для каналов «Россия 1», «Культура» (входят в холдинг ВГТРК) и «Первого канала».