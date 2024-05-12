Профильный комитет Госдумы рекомендовал утвердить Любимову министром культуры

Любимова получила пост министра культуры в январе 2020 г. в ходе ротации правительства. До назначения она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры, которым на тот момент руководил Владимир Мединский. Сам Мединский после ухода из министерства стал помощником президента по культуре. С 2001 г. Любимова работала на телевидении, в 2016 г. она возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала». Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, посвященных православию, для каналов «Россия 1», «Культура» (входят в холдинг ВГТРК) и «Первого канала».