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Профильный комитет Госдумы рекомендовал утвердить Любимову министром культуры

Ведомости

Профильный комитет Госдумы рекомендовал утвердить Ольгу Любимову министром культуры РФ, сообщила председатель комитета нижней палаты по культуре Елена Ямпольская.

Обсуждение этого вопроса в Госдуме шло два часа, разговор был «напряженный, очень предметный и конкретный», рассказала Ямпольская. По ее словам, четыре года работы с профильным ведомством также были основанием для принятого решения.

«Мы отмечали плодотворность нашего взаимодействия, постоянный диалог, взаимопонимание, достаточно высокий уровень доверия между исполнительной и законодательной властью в области культуры. <...> Комитет рекомендует Государственной думе утвердить Ольгу Борисовну Любимову министром культуры Российской Федерации», – сказала глава комитета.

С утра 12 мая комитеты Государственной думы рассматривают кандидатуры в новый состав кабинета министров. Днем ранее премьер-министр Михаил Мишустин внес на рассмотрение Госдумы предложения по новому составу правительства, за исключением силовых министров. Любимова, как стало известно ранее, сохранит пост главы Минкульта.

Любимова получила пост министра культуры в январе 2020 г. в ходе ротации правительства. До назначения она возглавляла департамент кинематографии Минкультуры, которым на тот момент руководил Владимир Мединский. Сам Мединский после ухода из министерства стал помощником президента по культуре. С 2001 г. Любимова работала на телевидении, в 2016 г. она возглавляла дирекцию социальных и публицистических программ «Первого канала». Принимала участие в создании более 80 документальных фильмов, посвященных православию, для каналов «Россия 1», «Культура» (входят в холдинг ВГТРК) и «Первого канала».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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