Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде

В результате обстрелов ВСУ в Белгороде за 12 мая погибли 19 человек. Тела 15 погибших спасатели достали из-под завалов обрушенного жилого дома, еще три человека погибли во время вечерних обстрелов. Также в больнице скончалась женщина, которая была ранена 11 мая. 27 человек получили ранения, шестерых из них переводят в федеральные клиники, 11 человек остаются в больницах.