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Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде

Ведомости

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и родным погибших при обстреле Белгорода 12 мая. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.

«Прошу передать соболезнования семьям и родственникам погибших безвинных людей. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, мужества, стойкости и крепости духа», – сказано в сообщении.

12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом. В результате обрушился подъезд многоэтажки.

Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ).

Вечером того же дня ВСУ вновь предприняли попытку атаковать жилой квартал в Белгороде. Российская ПВО уничтожила 12 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».

В результате обстрелов ВСУ в Белгороде за 12 мая погибли 19 человек. Тела 15 погибших спасатели достали из-под завалов обрушенного жилого дома, еще три человека погибли во время вечерних обстрелов. Также в больнице скончалась женщина, которая была ранена 11 мая. 27 человек получили ранения, шестерых из них переводят в федеральные клиники, 11 человек остаются в больницах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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