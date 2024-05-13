Посол Белоруссии выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Белгороде
Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой выразил соболезнования губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову и родным погибших при обстреле Белгорода 12 мая. Об этом говорится в Telegram-канале посольства.
«Прошу передать соболезнования семьям и родственникам погибших безвинных людей. Всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления, мужества, стойкости и крепости духа», – сказано в сообщении.
12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом. В результате обрушился подъезд многоэтажки.
Следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по факту обстрела (ст. 205 УК РФ).
Вечером того же дня ВСУ вновь предприняли попытку атаковать жилой квартал в Белгороде. Российская ПВО уничтожила 12 снарядов РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха».
В результате обстрелов ВСУ в Белгороде за 12 мая погибли 19 человек. Тела 15 погибших спасатели достали из-под завалов обрушенного жилого дома, еще три человека погибли во время вечерних обстрелов. Также в больнице скончалась женщина, которая была ранена 11 мая. 27 человек получили ранения, шестерых из них переводят в федеральные клиники, 11 человек остаются в больницах.